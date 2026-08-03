Sevgili Yay, bugün Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık doğrudan senin burcunu etkiliyor ve özgürlük duygunla bağlanma ihtiyacını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin en masum isteği bile bugün seni sıkabilir. Bir plan yapmanı istemesi, akşam nerede olacağını sorması ya da bir söz beklemesi, sana bir zincir gibi gelebilir. Ancak sorun onda değil, senin içindeki daralma hissinde. Bunu ona sitem etmeden, “bugün biraz kendime alan lazım” diyerek anlattığında ikiniz de rahatlıyorsunuz.

Bekarsan, sana fazla yaklaşan biri bugün seni geri çekilmeye itebilir. İlgi görmek hoşuna gidiyor ama aynı anda kaçma isteği de içinde büyüyor. Bu çelişkiyi bugün bir karara bağlamak zorunda değilsin. Sadece geri çekilirken kimseyi ortada bırakmamaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…