Sevgili Yay, bugün aşk hayatında eğlence ve tutku yüksek. İlişkin varsa, partnerine yapacağın spontane bir jest, küçük bir kaçamak ya da sürpriz plan aranızdaki çekimi tazeleyebilir. İçindeki neşeli tarafı ortaya çıkarmaktan çekinme. Yalnız Ay-Plüton etkisi seni gereksiz kıskançlıklara ya da küçük bir meseleyi büyütmeye sürükleyebilir. Heyecan yaratmak güzel ama drama yaratmadan da çok eğlenebilirsiniz!

Bekarsan, biriyle ilk anda güçlü bir kıvılcım yakalayabilirsin. Bu çekim seni hızla harekete geçirebilir. Fakat Neptün nedeniyle ilk heyecanı hemen “işte bu” diye yorumlamamaya çalış. Biraz zaman geçsin, o kıvılcım gerçekten devam ediyor mu birlikte görelim. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…