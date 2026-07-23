Sevgili Yay, bugün ilişkinin havasını senin ruh hâlin belirliyor. Ay senin burcuna geçiyor ve içindeki iyimserlik doğrudan çevrene yansıyor. İlişkin varsa, senin neşen bugün partnerine de bulaşıyor. Son günlerde aranızda biriken yorgunluk, senin bir esprin ya da ani bir teklifin sayesinde dağılıyor. Kendini iyi hissettiğin için ona karşı da daha cömert davranıyorsun. Bu enerjiyi bugün ilişkinize yatırım olarak kullanmalısın.

Bekarsan, planlarına sadık kalmaman lehine sonuçlanıyor. Gitmeyi düşünmediğin bir davete son anda katılman ya da yolunu değiştirmen ilginç bir karşılaşmaya kapı açabilir. Güneş ile Ay arasındaki üçgen bugün sana şans getiriyor. Kapalı kalmak yerine dışarı çıkmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…