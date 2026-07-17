Sevgili Yay, bugün aşk hayatında hayal gücün biraz fazla çalışıyor olabilir. İlişkin varsa, partnerinle ilgili varsaydığın bir şeyi gerçekmiş gibi kabul etmeden önce, açıkça sorup netleştirmen bugün yanlış anlamaların önüne geçecek. Tahmin yürütmek yerine doğrudan konuşmak seni rahatlatacak.

Bekarsan, sana verilen sözlerle gerçekte yaşananlar arasındaki farkı bugün daha dikkatli değerlendirmelisin. Parlak vaatlere değil, tutarlı davranışlara bak. Gerçekçi kalman, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…