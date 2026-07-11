Sevgili Yay, 12 Temmuz’da Neptün retrosu duyguların yönünü değiştirebilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte alınacak bir karar konusunda ikiniz de farklı yönlere çekilebilirsiniz. Ortak noktayı bulmak düşündüğünden daha kolay olacak yeter ki birbirinizi dinlemeyi bırakmayın.

Bekar bir Yay burcuysan, daha önce kısa süre görüştüğün biri yeniden karşına çıkabilir. Bu kez zamanlama ikiniz için de çok daha uygun olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…