Sevgili Yay, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında hoşlandığın kişiyi mi, yoksa onun yanında hissettiğin duyguyu mu sevdiğini sorgulayabilirsin. Özellikle uzun süredir devam eden belirsiz durumlar ya da adı konulmayan yakınlıklar daha net görünmeye başlayacak. Bugün hayallerle gerçekler arasındaki çizgi biraz daha belirginleşiyor.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte yaptığınız planların ne kadarının konuşmada kaldığını fark edebilirsin. Aylar önce konuşulan tatil planı, birlikte başlanacak bir hobi ya da ertelenen küçük bir proje yeniden gündeme gelebilir. Bu kez niyetlerden çok atılan adımlar önem kazanacak.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir flört ettiğin birinin aslında seni değil, senin ona verdiğin ilgiyi sevdiğini fark edebilirsin. Sürekli ilgi bekleyen ama senin hayatını merak etmeyen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün kalbin kadar öz saygın da söz sahibi olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…