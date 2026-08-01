Sevgili Koç, bugün gece burcuna geçecek olan Ay, henüz gündüzden içindeki hareketlenmeyi başlatıyor. İş hayatında uzun süredir üzerine oturduğun bir fikir bugün ayağa kalkmak istiyor, ancak Venüs ile Lilith arasındaki gerilim seni aceleyle bir çıkış yapmaya itebilir. Bugün cesaretini gösterirken, karşındakini kırmamaya özen göstermelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte “ben yapamam” dediğin bir konuda kendine yeni bir şans tanımanı sağlıyor. İçindeki o eski çekingenliği bugün geride bırakabilirsin.

Maddi konularda değerini fazla küçümsediğin bir noktayı fark ediyorsun. Emeğinin karşılığını isterken bugün çekingen davranman, kazancını doğrudan etkiliyor. Venüs’ün Başak’taki temkinli enerjisi sana bütçende ince ayar yapma fırsatı veriyor. Küçük bir düzeltmenin uzun vadede seni rahatlatacağını unutmamalısın.

Aşk hayatında geçmişten gelen bir kırılma bugün onarılmak istiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızda yıllardır konuşulmayan hassas bir konu, düğüm-Chiron uyumu sayesinde bugün şefkatle çözülebilir. Bekar bir Koç burcu isen, eski bir yaranın seni tuttuğunu fark ediyor ve o yükten kurtulmaya hazırlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…