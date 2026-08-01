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2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gece burcuna geçecek Ay içindeki cesareti şimdiden kışkırtırken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki şefkatli açı geçmişteki bir kırığı onarmak için sana el uzatıyor. İlişkin varsa, aranızda yıllardır dolanan ama bir türlü açıkça konuşmadığınız o hassas konuyu bugün masaya yatırabilirsin. Belki bir zamanlar seni inciten bir söz, belki hiç kapanmamış eski bir tartışma… Bugün o konuya suçlayarak değil, “bu beni hâlâ üzüyor” diyerek yaklaştığında, aranızdaki hava beklediğinden çok daha hızlı yumuşuyor. Yalnız Venüs-Lilith geriliminin seni sabırsız bir çıkışa itebileceğini unutma; sesini yükseltme, çünkü bugün seni duyuran şey öfken değil, dürüstlüğün olacak.

Bekarsan, geçmişte aldığın bir yara yüzünden kalbine ördüğün duvarı bugün fark ediyorsun. Herkesin sana aynı acıyı yaşatacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de, aslında güzel bir ihtimali de dışarıda bırakıyor. Bugün o eski hikâyeyi bırakmaya küçük bir adım atmalısın. Yeni biri, eski birinin borcunu ödemek zorunda değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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