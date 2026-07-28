Sevgili Koç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay senin sosyal çevre ve arkadaşlık alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, Dolunay’ın getirdiği netlikle birlikte artık geleceğe dair konuşma zamanının geldiğini hissediyorsun. Bugün partnerinle “biz nereye gidiyoruz?” sorusunu masaya yatırabilir, ortak planlarınızı somutlaştırabilirsiniz. Dolunay belirsizlikleri sonlandırdığı için, aylardır üstü kapalı kalan bir konu bugün açıklığa kavuşuyor. Geleceğe dair aynı şeyleri istediğinizi gördüğünde için rahatlıyor.

Bekarsan, arkadaş grubundaki birinin sana karşı hislerini belli etmesi bugün seni şaşırtabilir. Uzun süredir sadece arkadaş sandığın biri, Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle gerçek duygularını gösteriyor. Bu durum başta kafanı karıştırsa da, arkadaşlıktan doğan aşkların en sağlamlarından olduğunu hatırlamalısın. Bu ihtimale kapını kapatmadan önce kendi kalbine de sormalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…