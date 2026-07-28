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Koç Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay senin sosyal çevre ve arkadaşlık alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, Dolunay’ın getirdiği netlikle birlikte artık geleceğe dair konuşma zamanının geldiğini hissediyorsun. Bugün partnerinle “biz nereye gidiyoruz?” sorusunu masaya yatırabilir, ortak planlarınızı somutlaştırabilirsiniz. Dolunay belirsizlikleri sonlandırdığı için, aylardır üstü kapalı kalan bir konu bugün açıklığa kavuşuyor. Geleceğe dair aynı şeyleri istediğinizi gördüğünde için rahatlıyor.

Bekarsan, arkadaş grubundaki birinin sana karşı hislerini belli etmesi bugün seni şaşırtabilir. Uzun süredir sadece arkadaş sandığın biri, Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle gerçek duygularını gösteriyor. Bu durum başta kafanı karıştırsa da, arkadaşlıktan doğan aşkların en sağlamlarından olduğunu hatırlamalısın. Bu ihtimale kapını kapatmadan önce kendi kalbine de sormalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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