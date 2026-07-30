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Koç Burcu right-white
31 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 31 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

31 Temmuz Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde hızdan çok huzur arıyorsun. Partnerinle güzel bir yemek yemek, evde sakin vakit geçirmek ya da uzun zamandır konuşamadığınız bir konuyu yumuşak bir dille ele almak ikinize de iyi gelebilir. Sürekli hareket halinde olmak zorunda değilsiniz; bugün biraz yavaşlamak aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Bekarsan, seni peşinden koşturan birinden çok yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. İlk anda büyük bir heyecan yaşamayabilirsin ama sakin tavırları sana güven verebilir. Hemen karar vermek yerine biraz daha sohbet et; bazen en sağlam yakınlıklar sessiz başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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