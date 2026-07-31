Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ilişkinde söylenmeyenleri sezmeni kolaylaştırabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin tavırlarındaki küçük bir değişiklik dikkatini çekebilir ve sakladığı bir konu olduğunu düşünebilirsin. Fakat varsayımlarla ilerlemek yerine açık bir konuşma yapmak aranızdaki gerilimi ortadan kaldıracaktır.

Eğer bekarsan, geçmişte yarım kalan bir yakınlaşmadan mesaj gelebilir. Eski duyguların yeniden canlanması seni heyecanlandırsa da aynı hikâyeyi tekrar yaşamak istemiyorsan önce karşı tarafın niyetini anlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…