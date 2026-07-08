Sevgili Yay, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında spontane gelişen şeylerin de bir sorumluluğu olduğunu fark edebilirsin. Uzun süredir “bakalım nereye gider” diyerek ilerlettiğin bir ilişki ya da flört bugün daha net bir yön isteyebilir. Özellikle gelecek hafta yapılacak bir plan, birlikte gidilecek bir etkinlik ya da tatil konuşması beklediğinden daha ciddi bir anlam taşıyabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle günlük hayatı ne kadar paylaşabildiğin önem kazanacak. Birlikte market alışverişi yapmak, ev işlerini paylaşmak ya da sıradan görünen bir günü birlikte geçirmek sana ilişkinin gerçek yüzünü gösterebilir. Bugün romantizm biraz da hayatı birlikte taşıyabilmekten geçiyor.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir süren ama adı konulmayan bir durum gündeme gelebilir. Sürekli yazıştığın ama hiç buluşmadığın biri, aylar sonra yeniden dönen bir flört ya da “şu an ilişki düşünmüyorum” diyerek hayatında tuttuğun biriyle ilgili karar vermen gerekebilir. Çünkü bazı hikâyeler belirsizlikte güzel görünür, gerçek hayatta ise bir yön seçmek ister.

Bugün aşk hayatında seni düşündürecek şey hislerin değil, onların seni nereye götürdüğü olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…