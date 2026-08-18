İlk Buluşmada İçtiğin Kahveye Göre Hakkında Ne Düşünüyorlar?
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İlk buluşmada sipariş ettiğin kahve, sandığından çok daha fazla şey anlatıyor. Karşındaki kişi senin kahve tercihini incelerken içinden neler geçiriyor, biraz da onun gözünden bakalım. Haydi ilk buluşmada içeceğin kahveyi seç bakalım!
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Seç bakalım!
Seni ne istediğini bilen biri olarak görüyorlar!
Seni sıcak ve kolay iletişim kurulan biri olarak görüyorlar!
Seni cool ve biraz gizemli biri olarak görüyorlar!
Seni romantik ve detaylara önem veren biri olarak görüyorlar.
Seni geleneklerine bağlı ama eğlenceli biri olarak görüyorlar!
Seni doğal, pratik ve özgüvenli biri olarak görüyorlar!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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