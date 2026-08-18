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İlk Buluşmada İçtiğin Kahveye Göre Hakkında Ne Düşünüyorlar?

etiket İlk Buluşmada İçtiğin Kahveye Göre Hakkında Ne Düşünüyorlar?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 12:34
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İlk buluşmada sipariş ettiğin kahve, sandığından çok daha fazla şey anlatıyor. Karşındaki kişi senin kahve tercihini incelerken içinden neler geçiriyor, biraz da onun gözünden bakalım. Haydi ilk buluşmada içeceğin kahveyi seç bakalım!

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Seç bakalım!

Seni ne istediğini bilen biri olarak görüyorlar!

İlk buluşmada önüne tek shot espresso geldiğinde karşı tarafın aklından ilk geçen şey, senin ne istediğini bilen biri olduğun. Kahvenin yanında üç sayfalık sipariş listesi vermemen, sade ama net bir izlenim yaratıyor. Muhtemelen seni gereksiz detaylara takılmayan ve lafı dolandırmadan konuya girebilen biri olarak görüyorlar. Biraz mesafeli ama merak uyandıran bir havan olduğunu da düşünebilirler. Epresso tercihin, daha ilk dakikadan ben buraya insan tanımaya geldim mesajı veriyor.

Seni sıcak ve kolay iletişim kurulan biri olarak görüyorlar!

Latte sipariş ettiğinde karşındaki kişinin kafasında daha yumuşak bir profil oluşuyor. Köpüklü, sütlü ve tatlıya göz kırpan bu tercih, seni sıcak, sosyal ve iletişimi kuvvetli biri gibi gösteriyor. Muhtemelen seninle konuşmanın rahat olacağını ve ortamda garip sessizlikler yaşanmayacağını düşünüyorlar. Bir yandan da küçük zevklerine önem veren, konfor alanını bilen biri olduğun izlenimini bırakıyorsun.

Seni cool ve biraz gizemli biri olarak görüyorlar!

Americano siparişi, ilk buluşmada fazla uğraşmadan işini halleden insanların tercihi gibi algılanıyor. Karşı taraf seni kendi dünyası olan, sakin ve kolay etkilenmeyen biri olarak görüyor. Hatta hakkında biraz gizemli olduğunu bile düşünebilir çünkü Americano, kahvenin dramatik efektlerini azaltıp doğrudan konuya girer. Seni gözlemleyen kişi, her şeyi ilk beş dakikada anlatmayacağını ve seni tanımanın biraz zaman alacağını düşünebilir.

Seni romantik ve detaylara önem veren biri olarak görüyorlar.

Cappuccino seçimin, karşı tarafın gözünde daha romantik ve estetik bir karakter izlenimi yaratıyor. Kahvenin köpüğü, sunumu ve ritüeli, senin küçük ayrıntılardan keyif alan biri olduğunu düşündürtüyor. Muhtemelen buluşmanın sadece yemek ve içmekten ibaret olmadığını, atmosferin de senin için önemli olduğunu varsayıyorlar. Biraz nostaljik, biraz duygusal ve yer yer de seçici olduğun izlenimini bırakıyorsun.

Seni geleneklerine bağlı ama eğlenceli biri olarak görüyorlar!

İlk buluşmada Türk kahvesi sipariş etmen karşındaki kişiye oldukça net bir karakter sinyali veriyor. Seni kendi alışkanlıklarından vazgeçmeyen, ne sevdiğini bilen ve küçük ritüellerden keyif alan biri olarak görüyorlar. Hele bir de kahvenin ardından fal muhabbeti açılırsa, buluşma bir anda romantik komedinin ikinci perdesine geçebiliyor. Karşı taraf senin hem ciddi sohbet edebilen hem de eğlenmeyi bilen biri olduğunu düşünüyor. Bir de kahveyi şekersiz içiyorsan, muhtemelen seni hafife almaması gerektiğini çoktan anlamış oluyorlar.

Seni doğal, pratik ve özgüvenli biri olarak görüyorlar!

Filtre kahve tercihi, ilk buluşmada karşı tarafa oldukça doğal bir enerji veriyor. Seni gösterişten çok işlevselliğe önem veren ve ne istediğini fazla süslemeden söyleyen biri olarak algılıyorlar. Muhtemelen hayatında küçük şeyleri büyütmeyen ama kendi düzenini de seven biri olduğunu düşünüyorlar. Kahveni uzun uzun yudumlarken sohbeti dinlemen, ayrıca sakin ve güven veren bir izlenim bırakıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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