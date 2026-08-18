İlk Buluşmada İçtiğin Kahveye Göre Hakkında Ne Düşünüyorlar?

İlk buluşmada Türk kahvesi sipariş etmen karşındaki kişiye oldukça net bir karakter sinyali veriyor. Seni kendi alışkanlıklarından vazgeçmeyen, ne sevdiğini bilen ve küçük ritüellerden keyif alan biri olarak görüyorlar. Hele bir de kahvenin ardından fal muhabbeti açılırsa, buluşma bir anda romantik komedinin ikinci perdesine geçebiliyor. Karşı taraf senin hem ciddi sohbet edebilen hem de eğlenmeyi bilen biri olduğunu düşünüyor. Bir de kahveyi şekersiz içiyorsan, muhtemelen seni hafife almaması gerektiğini çoktan anlamış oluyorlar.