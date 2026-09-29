Evden Çalışanlar İçin Keyifli Çalışma Köşesi Fikirleri
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Evden çalışmanın en güzel tarafı pijamayla toplantıya girebilmek olabilir ama koltuğun bir köşesinde bilgisayarla uğraşamk bir süre sonra pek de romantik gelmiyor. Çünkü çalışma alanın ne kadar rahat ve düzenliyse, kafanı işe vermen de bir o kadar kolaylaşıyor. Üstelik bunun için kocaman bir çalışma odasına ihtiyacın yok. Bazen pencere kenarındaki küçücük bir masa, birkaç raf ve doğru bir aydınlatma bile bütün havayı değiştirebilir.
Hadi evde keyifle çalışmanı sağlayacak o köşeyi birlikte dizayn edelim!
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1. İlham panolu yaratıcı çalışma masası
2. Dolap içine gizlenmiş akıllı çalışma alanı
3. Bitkilerle çevrili bohem çalışma alanı
4. Dar alanları mini ofise çeviren niş çalışma köşesi
5. Klasik ve ağırbaşlı bir çalışma odası
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6. Yatak odasında sakin ve yumuşak bir çalışma köşesi
7. Salonun içinde sıcak bir çalışma köşesi
8. Renkli ve enerjisi yüksek bir çalışma masası
9. Kahve köşesiyle birleşen çalışma alanı
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