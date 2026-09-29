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Evden Çalışanlar İçin Keyifli Çalışma Köşesi Fikirleri

etiket Evden Çalışanlar İçin Keyifli Çalışma Köşesi Fikirleri

onedio.mimi - Onedio Editörü
29.09.2026 - 14:46
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Evden çalışmanın en güzel tarafı pijamayla toplantıya girebilmek olabilir ama koltuğun bir köşesinde bilgisayarla uğraşamk bir süre sonra pek de romantik gelmiyor.  Çünkü çalışma alanın ne kadar rahat ve düzenliyse, kafanı işe vermen de bir o kadar kolaylaşıyor. Üstelik bunun için kocaman bir çalışma odasına ihtiyacın yok. Bazen pencere kenarındaki küçücük bir masa, birkaç raf ve doğru bir aydınlatma bile bütün havayı değiştirebilir. 

Hadi evde keyifle çalışmanı sağlayacak o köşeyi birlikte dizayn edelim! 

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1. İlham panolu yaratıcı çalışma masası

1. İlham panolu yaratıcı çalışma masası

Biraz daha üretken, biraz daha yaratıcı bir alan isteyenler için ilham panolu bir çalışma köşesi harika bir fikir. Duvara astığın görseller, notlar, renk paletleri ya da küçük eskizler o masaya sadece dekor değil, karakter de katıyor. Böyle alanlarda çalışmak insana “Ben burada bir şeyler çıkarırım” hissi veriyor.

2. Dolap içine gizlenmiş akıllı çalışma alanı

2. Dolap içine gizlenmiş akıllı çalışma alanı

Minimal düzen sevenler için en tatlı çözümlerden biri de dolap içine kurulan gizli çalışma köşeleri. İşin bittiğinde kapağı kapatıyorsun ve ortalık yine düzenli görünüyor; daha ne olsun? Özellikle küçük evlerde bu tarz çözümler hem alan kazandırıyor hem de dağınık masa görüntüsünü gizliyor.

3. Bitkilerle çevrili bohem çalışma alanı

3. Bitkilerle çevrili bohem çalışma alanı

Çalışma masasına biraz daha “nefes alan” bir hava katmak istiyorsan bitkiler gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Büyük yapraklı birkaç bitki, sarkan yeşiller ve doğal dokulu ahşap mobilyalar bir araya gelince ortam bir anda çok daha huzurlu oluyor.

4. Dar alanları mini ofise çeviren niş çalışma köşesi

4. Dar alanları mini ofise çeviren niş çalışma köşesi

Evin içinde öyle boş duran bir girinti, bir duvar aralığı ya da “buraya hiçbir şey sığmaz” dediğin bir köşe varsa, sana güzel bir haberimiz var: Orası gayet tatlı bir çalışma alanına dönüşebilir. İnce bir masa, birkaç raf ve yumuşak bir aydınlatma ile minnacık alanlar bile “Ben burada işlerimi hallederim” enerjisi vermeye başlıyor.

5. Klasik ve ağırbaşlı bir çalışma odası

5. Klasik ve ağırbaşlı bir çalışma odası

Koyu ahşaplar, büyük kitaplıklar, loş ışıklar ve biraz daha zamansız bir hava… Eğer çalışma alanında daha klasik, daha derli toplu ve biraz da “ciddiyet” seviyorsan bu tarz tam sana göre olabilir.

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6. Yatak odasında sakin ve yumuşak bir çalışma köşesi

6. Yatak odasında sakin ve yumuşak bir çalışma köşesi

Ayrı bir çalışma odan yoksa dert etme; yatak odasının bir köşesi de gayet keyifli bir home office alanı olabilir. Özellikle açık tonlar, hafif kumaşlar ve sade mobilyalar kullanıldığında alan hem ferah hem de sakin hissettiriyor. Sabah yatağı topladıktan sonra kahveni alıp bu masaya oturmak güne çok daha düzenli başlamanı sağlayabilir.

7. Salonun içinde sıcak bir çalışma köşesi

7. Salonun içinde sıcak bir çalışma köşesi

Çalışma alanını mutlaka ayrı bir odaya taşımak zorunda değilsin; bazen salonun bir köşesi de bunun için fazlasıyla yeterli oluyor. Özellikle kanepenin arkasına yerleştirilen ince bir masa, küçük bir lamba ve rahat bir sandalye ile hem şık hem de işlevsel bir alan kurulabiliyor. Böyle bir köşenin en güzel tarafı, çalışırken evin sıcak havasından kopmaman.

8. Renkli ve enerjisi yüksek bir çalışma masası

8. Renkli ve enerjisi yüksek bir çalışma masası

“Ben nötr tonlardan çok enerji veren alanlarda daha iyi çalışıyorum” diyorsan renkli detaylar tam senlik olabilir. Bu tarz köşeler insana daha neşeli ve dinamik hissettirdiği için özellikle uzun saatler masa başında kalanlar için çok iyi bir seçenek.

9. Kahve köşesiyle birleşen çalışma alanı

9. Kahve köşesiyle birleşen çalışma alanı

Evden çalışırken en tatlı lükslerden biri, çalışma alanına yakın minicik bir kahve köşesi kurmak olabilir. Özellikle Philips Café Aromis gibi kahve keyfini pratik hale getiren bir makineyi çalışma alanına yakın konumlandırdığında, gün içindeki küçük molalar çok daha keyifli bir hale geliyor. Kısacası bu köşe sadece çalışmak için değil, kendine minik iyi gelme anları yaratmak için de şahane.

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