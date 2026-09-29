Evden Çalışanlar İçin Keyifli Çalışma Köşesi Fikirleri

Evden çalışmanın en güzel tarafı pijamayla toplantıya girebilmek olabilir ama koltuğun bir köşesinde bilgisayarla uğraşamk bir süre sonra pek de romantik gelmiyor. Çünkü çalışma alanın ne kadar rahat ve düzenliyse, kafanı işe vermen de bir o kadar kolaylaşıyor. Üstelik bunun için kocaman bir çalışma odasına ihtiyacın yok. Bazen pencere kenarındaki küçücük bir masa, birkaç raf ve doğru bir aydınlatma bile bütün havayı değiştirebilir.

Hadi evde keyifle çalışmanı sağlayacak o köşeyi birlikte dizayn edelim!