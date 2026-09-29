Erzurumlu Vatandaş 800 Bin Liralık Güvercinlerinin Kümesine Güvenlik Sistemi Kurdu

Bu kadar değerli bir sürüyü korumak için Yılmaz birkaç katmanlı bir sistem kurmuş. Kümesi 24 saat kesintisiz kayıt yapan güvenlik kameraları izliyor, girişte sıradan bir kapı yerine çelik kapı bulunuyor. Kümesin hemen yanında ise bekçilik yapan bir Belçika kurdu var. Yılmaz, 'Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Kapımızı da oldukça üst güvenlikli, çelik kapı yaptırdık' sözleriyle önlemleri anlatıyor.

Güvenliğin son halkası kuşların kendisinde. Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı olarak beslenen güvercinlerin ayaklarında çelik bilezikler bulunuyor. Yılmaz'ın aktardığına göre bu bilezikler kesilmeye çalışıldığında kuşun ayağı kırılıyor, bu da çalınan bir güvercinin kimliğinin kolayca silinmesinin önüne geçiyor.

Tüm bu rakamlara rağmen Yılmaz, güvercinlerine bir yatırım aracı gibi bakmadığını söylüyor: 'Güvercinlere öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey.'