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Erzurumlu Vatandaş 800 Bin Liralık Güvercinlerinin Kümesine Güvenlik Sistemi Kurdu

Erzurumlu Vatandaş 800 Bin Liralık Güvercinlerinin Kümesine Güvenlik Sistemi Kurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 15:07
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Erzurum'da 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz'ın kümesi, ilk bakışta bir kuş barınağından çok küçük bir kasayı andırıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Yılmaz, yaklaşık 37 yıldır Şebap cinsi güvercin besliyor. Kümesteki 25-30 kuşun toplam piyasa değeri 700-800 bin liraya ulaşınca güvenlik önlemleri de ister istemez bir üst seviyeye taşınmış: 24 saat kayıt yapan kameralar, çelik kapı ve kümesin önünde nöbet tutan bir Belçika kurdu. İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği kümes, güvercin meraklılarının yıllardır bildiği ama dışarıdan pek görülmeyen bir dünyanın rakamlarını da gözler önüne seriyor. Öyle ki bazı kuşların tek başına fiyatı 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Yılmaz, 700-800 bin liralık kümesini ve güvenlik düzeneğini kamera karşısında gösterdi

Kümesin içi, kuşların bakımı ve girişteki çelik kapıyla birlikte Yılmaz'ın 37 yıllık hobisinin bugün geldiği nokta bu görüntülerde.

Kümesteki Şebap güvercinlerinin değeri kuş başına 15 bin liradan 200 bin liraya kadar çıkıyor

Kümesteki Şebap güvercinlerinin değeri kuş başına 15 bin liradan 200 bin liraya kadar çıkıyor

Güvercin besleme merakı Yılmaz için bir iş değil, çocukluktan kalma bir hobi. Belediyedeki mesaisinin dışında kalan zamanını büyük ölçüde kümese ayırdığını anlatan Yılmaz, 'Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Şebap kuşunu hobi olarak besliyoruz, yaklaşık 35-37 yıldır güvercin besliyorum' diyor.

Şebap güvercinlerinin değeri kalitesine ve soyuna göre ciddi farklılık gösteriyor. Standart bir kuş 15-20 bin lira civarında alıcı bulurken, soyu ve özellikleri öne çıkan güvercinlerde fiyat 200 bin liraya kadar yükselebiliyor. Yılmaz'ın kümesinde bulunan 25-30 kuşun toplam değeri de bu yüzden 700-800 bin lira bandına ulaşıyor.

Güvercinlerin ayağındaki çelik bilezik kesilmeye kalkılırsa kuşun ayağı kırılıyor

Güvercinlerin ayağındaki çelik bilezik kesilmeye kalkılırsa kuşun ayağı kırılıyor

Bu kadar değerli bir sürüyü korumak için Yılmaz birkaç katmanlı bir sistem kurmuş. Kümesi 24 saat kesintisiz kayıt yapan güvenlik kameraları izliyor, girişte sıradan bir kapı yerine çelik kapı bulunuyor. Kümesin hemen yanında ise bekçilik yapan bir Belçika kurdu var. Yılmaz, 'Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Kapımızı da oldukça üst güvenlikli, çelik kapı yaptırdık' sözleriyle önlemleri anlatıyor.

Güvenliğin son halkası kuşların kendisinde. Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı olarak beslenen güvercinlerin ayaklarında çelik bilezikler bulunuyor. Yılmaz'ın aktardığına göre bu bilezikler kesilmeye çalışıldığında kuşun ayağı kırılıyor, bu da çalınan bir güvercinin kimliğinin kolayca silinmesinin önüne geçiyor.

Tüm bu rakamlara rağmen Yılmaz, güvercinlerine bir yatırım aracı gibi bakmadığını söylüyor: 'Güvercinlere öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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