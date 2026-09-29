Erzurumlu Vatandaş 800 Bin Liralık Güvercinlerinin Kümesine Güvenlik Sistemi Kurdu
Erzurum'da 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz'ın kümesi, ilk bakışta bir kuş barınağından çok küçük bir kasayı andırıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Yılmaz, yaklaşık 37 yıldır Şebap cinsi güvercin besliyor. Kümesteki 25-30 kuşun toplam piyasa değeri 700-800 bin liraya ulaşınca güvenlik önlemleri de ister istemez bir üst seviyeye taşınmış: 24 saat kayıt yapan kameralar, çelik kapı ve kümesin önünde nöbet tutan bir Belçika kurdu. İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği kümes, güvercin meraklılarının yıllardır bildiği ama dışarıdan pek görülmeyen bir dünyanın rakamlarını da gözler önüne seriyor. Öyle ki bazı kuşların tek başına fiyatı 200 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Yılmaz, 700-800 bin liralık kümesini ve güvenlik düzeneğini kamera karşısında gösterdi
Kümesteki Şebap güvercinlerinin değeri kuş başına 15 bin liradan 200 bin liraya kadar çıkıyor
Güvercinlerin ayağındaki çelik bilezik kesilmeye kalkılırsa kuşun ayağı kırılıyor
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