Türkiye'nin Coğrafi İşaret Haritası Çıkarıldı: Hangi İl Zirvede?
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Coğrafi işaret, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun açıklamasına göre 'tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden' kalite işaretidir.
Türkiye'nin 81 ilinin coğrafi işaretli ürün sayısını gösteren harita, sosyal medyada paylaşıldı.
Toplam 1.863 ürünün yer aldığı listede zirvedeki il rakiplerine büyük fark atıyor. Son sıralarda ise kimsenin beklemediği bir büyükşehir var!
Kaynak: IG / haritaverii
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Zirvedeki İl 109 Ürünle Açık Ara Önde: Gaziantep
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İlk 10'un Yarısı Doğu ve Güneydoğu'dan
Listenin Sonunda Sürpriz Bir Büyükşehir Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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