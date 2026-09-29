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Türkiye'nin Coğrafi İşaret Haritası Çıkarıldı: Hangi İl Zirvede?

Türkiye'nin Coğrafi İşaret Haritası Çıkarıldı: Hangi İl Zirvede?

Gaziantep Konya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:16
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Coğrafi işaret, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun açıklamasına göre 'tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden' kalite işaretidir.

Türkiye'nin 81 ilinin coğrafi işaretli ürün sayısını gösteren harita, sosyal medyada paylaşıldı.

Toplam 1.863 ürünün yer aldığı listede zirvedeki il rakiplerine büyük fark atıyor. Son sıralarda ise kimsenin beklemediği bir büyükşehir var! 

Kaynak: IG / haritaverii

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Zirvedeki İl 109 Ürünle Açık Ara Önde: Gaziantep

Zirvedeki İl 109 Ürünle Açık Ara Önde: Gaziantep

Coğrafi işaret, bir ürünün ününü ve kalitesini doğduğu yöreden aldığını belgeleyen ve onu taklitlere karşı koruyan bir tescil. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verileriyle hazırlanan haritaya göre Türkiye'deki tescilli ürün sayısı 1.863'e ulaştı. AA'nın aktardığına göre bu sayı 2023 sonunda 1.512'ydi.

Listenin zirvesinde 109 ürünle Gaziantep yer alıyor. Antep baklavası ve Antep fıstığıyla dünyaca tanınan kent, ikinci sıradaki şehirden tam 17 farklı ürüne sahip.

İşte en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip 10 il:

İlk 10'un Yarısı Doğu ve Güneydoğu'dan

İlk 10'un Yarısı Doğu ve Güneydoğu'dan

Gaziantep'in ardından 92 ürünle Konya geliyor. Etli ekmek ve tandır kebabı gibi tescilli lezzetleriyle bilinen kent, haritada en koyu renkle işaretlenen iki ilden biri. Künefesiyle ünlü Hatay 75 ürünle üçüncü, cağ kebabının memleketi Erzurum ise 62 ürünle dördüncü sırada.

İlk 10'daki illerin yarısı, yani Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan. Batıda ise Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir listeye girmeyi başardı.

Haritadaki renk dağılımı da dikkat çekiyor. Yalnızca 4 ilde ürün sayısı 60'ın üzerinde. 8 il 41-60, 19 il 21-40 aralığında yer alırken illerin büyük çoğunluğunda, yani 50 ilde, tescilli ürün sayısı 20 ya da daha az.

Listenin Sonunda Sürpriz Bir Büyükşehir Var

Listenin Sonunda Sürpriz Bir Büyükşehir Var

Listenin son sırasında 4'er ürünle Yalova, Muş ve Kırıkkale bulunuyor. Onları 5 ürünle Tunceli, 6'şar ürünle Iğdır, Bingöl ve Ağrı izliyor.

Asıl sürpriz ise son 10'un içinde. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, yalnızca 7 coğrafi işaretli ürünle Batman ve Ardahan'la aynı seviyede kaldı.

Bunun nedeni, coğrafi işaretin nüfusla değil, bir yöreye özgü ürünün belgelenip tescil başvurusu yapılmasıyla ilgili olması. Yani listede geride kalan illerde de henüz tescil edilmemiş pek çok yöresel lezzet bulunabiliyor.

Bu arada farklı tarihlerde paylaşılan TÜRKPATENT verilerine göre sayılar küçük farklılıklar gösterebiliyor, çünkü yeni tesciller neredeyse her ay ekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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