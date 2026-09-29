Türkiye'nin Coğrafi İşaret Haritası Çıkarıldı: Hangi İl Zirvede?

Coğrafi işaret, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun açıklamasına göre 'tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden' kalite işaretidir.

Türkiye'nin 81 ilinin coğrafi işaretli ürün sayısını gösteren harita, sosyal medyada paylaşıldı.

Toplam 1.863 ürünün yer aldığı listede zirvedeki il rakiplerine büyük fark atıyor. Son sıralarda ise kimsenin beklemediği bir büyükşehir var!

Kaynak: IG / haritaverii