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Sakarya'da Dere Taştı, Mahalle Göle Döndü: Karasu'da 60 Hane Selden Etkilendi

Sakarya'da Dere Taştı, Mahalle Göle Döndü: Karasu'da 60 Hane Selden Etkilendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 15:30
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Sakarya'da iki gündür aralıksız süren kuvvetli yağış, kentin birçok noktasında günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. En zor saatler Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nde yaşandı: sabah saatlerinde taşan dere, mahalle merkezini kısa sürede sular altında bıraktı. Evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 60 hanenin etkilendiği mahallede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri ve kamu binaları da zarar gördü. Kentte metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 100 kilogramı aşarken Serdivan'da D-100 kara yolunda toprak kayması yaşandı, Akyazı'da ise iki köprü ulaşıma kapatıldı.

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Karasu'da mahalle merkezini sular altında bırakan taşkın kameralara yansıdı

Darıçayırı'nda su seviyesi yer yer 1 metreyi aştı, mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Darıçayırı'nda su seviyesi yer yer 1 metreyi aştı, mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Taşkının merkezi Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi oldu. Bölgedeki baraj alanında biriken su taşınca mahalleye yayıldı; taşkın kanalından gelen suyun seviyesi bazı noktalarda 1 metreyi geçti. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin kepçeleriyle güvenli bölgeye taşındı.

Mahalle sakini Levent Çelik, suyun sabah 07.30 sularında bir anda geldiğini, seviyenin geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olduğunu ve biriken suyun tahliyesinin zorlaştığını anlattı. Çelik'in aktardığına göre mahalle merkezindeki 50-60 ev selden etkilendi. Öğrencilerin güvenliği için mahalledeki Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Ferizli'de metrekareye 150 kilogram yağış düştü, sahada 560 personel ve 225 araç var

Ferizli'de metrekareye 150 kilogram yağış düştü, sahada 560 personel ve 225 araç var

SASKİ'nin paylaştığı verilere göre iki gün süren sağanakta kent genelinde metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. En yüksek değer 150 kilogramla Ferizli'de ölçüldü. Onu 144 kilogramla Karapürçek, 133 kilogramla Adapazarı, 129 kilogramla Akyazı ve 126 kilogramla Hendek izledi.

Su baskınlarının yaşandığı noktalarda müdahale çalışmaları 560 personel ve 225 araçla sürdürülüyor. Etkilenen mahallelerde ev, iş yeri ve tarım arazilerine dolan suyun tahliyesi için ekiplerin mesaisi devam ediyor.

Serdivan'da D-100'de toprak kaydı, Akyazı'da iki köprü trafiğe kapatıldı

Serdivan'da D-100'de toprak kaydı, Akyazı'da iki köprü trafiğe kapatıldı

Yağışın etkisi yalnızca Karasu'yla sınırlı kalmadı. Serdivan'da D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Akyazı'da ise Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolu üzerindeki Yağcılar Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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