Sakarya'da Dere Taştı, Mahalle Göle Döndü: Karasu'da 60 Hane Selden Etkilendi
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Sakarya'da iki gündür aralıksız süren kuvvetli yağış, kentin birçok noktasında günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. En zor saatler Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nde yaşandı: sabah saatlerinde taşan dere, mahalle merkezini kısa sürede sular altında bıraktı. Evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 60 hanenin etkilendiği mahallede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri ve kamu binaları da zarar gördü. Kentte metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 100 kilogramı aşarken Serdivan'da D-100 kara yolunda toprak kayması yaşandı, Akyazı'da ise iki köprü ulaşıma kapatıldı.
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Karasu'da mahalle merkezini sular altında bırakan taşkın kameralara yansıdı
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Darıçayırı'nda su seviyesi yer yer 1 metreyi aştı, mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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