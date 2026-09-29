Sakarya'da Dere Taştı, Mahalle Göle Döndü: Karasu'da 60 Hane Selden Etkilendi

Taşkının merkezi Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi oldu. Bölgedeki baraj alanında biriken su taşınca mahalleye yayıldı; taşkın kanalından gelen suyun seviyesi bazı noktalarda 1 metreyi geçti. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin kepçeleriyle güvenli bölgeye taşındı.

Mahalle sakini Levent Çelik, suyun sabah 07.30 sularında bir anda geldiğini, seviyenin geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olduğunu ve biriken suyun tahliyesinin zorlaştığını anlattı. Çelik'in aktardığına göre mahalle merkezindeki 50-60 ev selden etkilendi. Öğrencilerin güvenliği için mahalledeki Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.