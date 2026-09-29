Mahsun Kırmızıgül Ekonomiden Dert Yandı: "Orta Direk Maraba Oldu"
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sinema sektörünün son dönemdeki durumuna dair soruları cevaplayan Kırmızıgül, salonlardaki seyirci kaybını doğrudan ülkenin ekonomik tablosuna bağladı. Ünlü isme göre sorun filmlerde değil, doğrudan vatandaşın cebinde. Bir dönem toplumun belkemiği sayılan orta gelir grubunun ekonomik gücünü yitirdiğini söyleyen Kırmızıgül, bu kesimin artık ev kirasını ödemekte bile zorlandığını, sinemaya ayıracak bütçesinin kalmadığını dile getirdi. Kırmızıgül'e göre ekonominin toparlanması için önce yolsuzluk ve hırsızlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ünlü yönetmenin kısa ama net cümleleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.
Kırmızıgül: "Eskiden orta direk vardı, şimdi orta direk maraba oldu"
Ekonominin düzelmesi için çözümü de işaret etti: "Yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım"
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