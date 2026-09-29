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Mahsun Kırmızıgül Ekonomiden Dert Yandı: "Orta Direk Maraba Oldu"

Mahsun Kırmızıgül Ekonomiden Dert Yandı: "Orta Direk Maraba Oldu"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 15:42
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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sinema sektörünün son dönemdeki durumuna dair soruları cevaplayan Kırmızıgül, salonlardaki seyirci kaybını doğrudan ülkenin ekonomik tablosuna bağladı. Ünlü isme göre sorun filmlerde değil, doğrudan vatandaşın cebinde. Bir dönem toplumun belkemiği sayılan orta gelir grubunun ekonomik gücünü yitirdiğini söyleyen Kırmızıgül, bu kesimin artık ev kirasını ödemekte bile zorlandığını, sinemaya ayıracak bütçesinin kalmadığını dile getirdi. Kırmızıgül'e göre ekonominin toparlanması için önce yolsuzluk ve hırsızlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ünlü yönetmenin kısa ama net cümleleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

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Kırmızıgül: "Eskiden orta direk vardı, şimdi orta direk maraba oldu"

Kırmızıgül'ün açıklamasının en çok konuşulan kısmı, orta sınıfın bugünkü durumunu anlatmak için seçtiği benzetme oldu. Ünlü isim, 'Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu' diyerek dar gelirli ile varlıklı kesim arasında kalan geniş kitlenin yoksullaştığını vurguladı. Anadolu'da başkasının toprağını işleyip karşılığında ürünün bir kısmını alan topraksız köylü için kullanılan 'maraba' kelimesi, bu benzetmeyle orta direğin artık kendi ayakları üzerinde duramadığını anlatıyor.

Kırmızıgül, sözlerinin devamında sinema salonlarındaki tabloya değindi: 'Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar.' Ona göre seyirci sayısındaki düşüşün arkasında filmlerin kalitesinden çok, vatandaşın bütçesinde kültür ve eğlenceye yer kalmaması yatıyor. Kira ve temel giderler ay sonunu getirmeyi zorlaştırınca sinema bileti ilk vazgeçilen harcamalar arasına giriyor.

Ekonominin düzelmesi için çözümü de işaret etti: "Yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım"

Ekonominin düzelmesi için çözümü de işaret etti: "Yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım"

Kırmızıgül, sorunun kaynağına dair görüşünü de açıkça paylaştı. Ünlü yönetmen, 'Ekonominin düzelmesi için yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım. Bu bitmeden düzlüğe çıkmaz' diyerek ekonomik toparlanmanın ön koşulunu bu iki başlığa bağladı. Açıklamasında herhangi bir kurum ya da isim hedef göstermedi.

Kırmızıgül'ün yolsuzluk konusundaki çıkışı ilk değil. Ünlü isim geçen yıl, adının geçtiği bir listeye tepki gösterdiği paylaşımında yolsuzluğun terörden on kat daha tehlikeli olduğunu söylemişti. Yine geçen yıl sinema sektörüne dair yaptığı değerlendirmede, ev kiraları insanları zorlarken sinema biletinin lüks sayılır hale geldiğini dile getirmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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