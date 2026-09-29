Mahsun Kırmızıgül Ekonomiden Dert Yandı: "Orta Direk Maraba Oldu"

Kırmızıgül'ün açıklamasının en çok konuşulan kısmı, orta sınıfın bugünkü durumunu anlatmak için seçtiği benzetme oldu. Ünlü isim, 'Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu' diyerek dar gelirli ile varlıklı kesim arasında kalan geniş kitlenin yoksullaştığını vurguladı. Anadolu'da başkasının toprağını işleyip karşılığında ürünün bir kısmını alan topraksız köylü için kullanılan 'maraba' kelimesi, bu benzetmeyle orta direğin artık kendi ayakları üzerinde duramadığını anlatıyor.

Kırmızıgül, sözlerinin devamında sinema salonlarındaki tabloya değindi: 'Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar.' Ona göre seyirci sayısındaki düşüşün arkasında filmlerin kalitesinden çok, vatandaşın bütçesinde kültür ve eğlenceye yer kalmaması yatıyor. Kira ve temel giderler ay sonunu getirmeyi zorlaştırınca sinema bileti ilk vazgeçilen harcamalar arasına giriyor.