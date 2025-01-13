Mahsun Kırmızıgül'ü İsyan Ettiren Zamlar: İnsanlar Geçinemiyor!
Mahsun Kırmızıgül'ü İsyan Ettiren Zamlar: İnsanlar Geçinemiyor!
Her gün yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zam geldi. Vatandaş zamlardan bezmişken art arda gelen zamlara isyan eden isimlerden birisi de ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül oldu. X hesabından bir mesaj paylaşan Kırmızıgül, “Bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor” dedi. Takipçileri Kırmızıgül’ün bu paylaşımına alkışla destek verdi.
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Köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi.
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Her gün her kaleme yapılan yeni zamlar vatandaşları bezdirdi. Zamlara bir tepki de ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den geldi.
Kırmızgül, X hesabından köprü ve otoyol zammına dair tepki gösteren bir mesaj yayımladı.
Kırmızgül'ün paylaşımı zamma isyan eden diğer vatandaşlardan takdir topladı. Takipçileri destek mesajı yağdırdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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