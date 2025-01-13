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Mahsun Kırmızıgül'ü İsyan Ettiren Zamlar: İnsanlar Geçinemiyor!

Mahsun Kırmızıgül'ü İsyan Ettiren Zamlar: İnsanlar Geçinemiyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 13:11

Her gün yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zam geldi. Vatandaş zamlardan bezmişken art arda gelen zamlara isyan eden isimlerden birisi de ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül oldu. X hesabından bir mesaj paylaşan Kırmızıgül, “Bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor” dedi. Takipçileri Kırmızıgül’ün bu paylaşımına alkışla destek verdi.

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Köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi.

Köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), zammı duyurdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti 33 liradan 47 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücreti ise 70 liradan 80 liraya çıktı.

Her gün her kaleme yapılan yeni zamlar vatandaşları bezdirdi. Zamlara bir tepki de ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

Her gün her kaleme yapılan yeni zamlar vatandaşları bezdirdi. Zamlara bir tepki de ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

Kırmızgül, X hesabından köprü ve otoyol zammına dair tepki gösteren bir mesaj yayımladı.

Kırmızgül, X hesabından köprü ve otoyol zammına dair tepki gösteren bir mesaj yayımladı.
twitter.com

'Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!'

Kırmızgül'ün paylaşımı zamma isyan eden diğer vatandaşlardan takdir topladı. Takipçileri destek mesajı yağdırdı 👇

Kırmızgül'ün paylaşımı zamma isyan eden diğer vatandaşlardan takdir topladı. Takipçileri destek mesajı yağdırdı 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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