Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: İstanbul-Ankara Biletleri Yüzde 44 Zamlandı

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. TCDD resmi X hesabından yapılan açıklamada “Bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” denildi.

İstanbul-Ankara arası tren bileti yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 TL’ye çıktı. En düşük bilet fiyatı ise 360 TL ile Ankara-Konya güzergahı oldu.