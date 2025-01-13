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Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: İstanbul-Ankara Biletleri Yüzde 44 Zamlandı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: İstanbul-Ankara Biletleri Yüzde 44 Zamlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 10:54

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. TCDD resmi X hesabından yapılan açıklamada “Bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” denildi. 

İstanbul-Ankara arası tren bileti yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 TL’ye çıktı. En düşük bilet fiyatı ise 360 TL ile Ankara-Konya güzergahı oldu.

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam geldi. Zam haberini TCDD, X hesabından duyurdu. Açıklamada enflasyon ve yeniden değerleme oranı vurgusu dikkat çekti.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam geldi. Zam haberini TCDD, X hesabından duyurdu. Açıklamada enflasyon ve yeniden değerleme oranı vurgusu dikkat çekti.

TCDD tarafından yapılan açıklamada '13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.' denildi.

Zamlı tarife bugün (13 Ocak Pazartesi) yürürlüğe girdi. İstanbul-Ankara arası seferleri yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 liraya çıktı.

Zamlı tarife bugün (13 Ocak Pazartesi) yürürlüğe girdi. İstanbul-Ankara arası seferleri yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 liraya çıktı.

En düşük fiyatlı bilet Ankara-Konya arası oldu. Ankara-Konya biletleri 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

En düşük fiyatlı bilet Ankara-Konya arası oldu. Ankara-Konya biletleri 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

Ankara-Eskişehir güzergah için yapılan zam yüzde 39 oldu. Buna göre Ankara-Eskişehir biletleri 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

Ankara-Eskişehir güzergah için yapılan zam yüzde 39 oldu. Buna göre Ankara-Eskişehir biletleri 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

TCDD, 2024 Temmuz ayında YHT biletlerine yüzde 25.6 zam yapmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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