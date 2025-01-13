Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: İstanbul-Ankara Biletleri Yüzde 44 Zamlandı
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: İstanbul-Ankara Biletleri Yüzde 44 Zamlandı
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. TCDD resmi X hesabından yapılan açıklamada “Bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” denildi.
İstanbul-Ankara arası tren bileti yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 TL’ye çıktı. En düşük bilet fiyatı ise 360 TL ile Ankara-Konya güzergahı oldu.
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam geldi. Zam haberini TCDD, X hesabından duyurdu. Açıklamada enflasyon ve yeniden değerleme oranı vurgusu dikkat çekti.
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Zamlı tarife bugün (13 Ocak Pazartesi) yürürlüğe girdi. İstanbul-Ankara arası seferleri yüzde 44.4 zamlanarak 540 TL’den 780 liraya çıktı.
En düşük fiyatlı bilet Ankara-Konya arası oldu. Ankara-Konya biletleri 250 liradan 360 liraya yükseltildi.
Ankara-Eskişehir güzergah için yapılan zam yüzde 39 oldu. Buna göre Ankara-Eskişehir biletleri 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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