Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü, Otoyol ve Tünel Ücretlerini Açıkladı
Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü, Otoyol ve Tünel Ücretlerini Açıkladı
Yeniden değerleme oranlarıyla birçok kaleme zam geldi. Bunlardan biri de otoyol ve köprü ücretleri oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni fiyatları açıkladı. Bu fiyatlarda %15'ten %43'e kadar değişen oranlarda zam yapıldı. İşte değişen fiyatlar...
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Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni köprü, otoyol ve tünel ücretlerini duyurdu. %15 - %43 arasında değişen zam oranlarının ardından fiyatlar şu şekilde oldu:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü:
Osmangazi Köprüsü:
1915 Çanakkale Köprüsü:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Haram olsun 😒
suriyenin kalkınması için daha çok zam ve vergi gelmeli özellikle emeklilerden her ay kesinti yapılmalı 🇸🇾🇹🇷😂😂😂
yine şahlandık uçtuk kaçtik 😝🤣😝🤣