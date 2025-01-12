Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü, Otoyol ve Tünel Ücretlerini Açıkladı

Yeniden değerleme oranlarıyla birçok kaleme zam geldi. Bunlardan biri de otoyol ve köprü ücretleri oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni fiyatları açıkladı. Bu fiyatlarda %15'ten %43'e kadar değişen oranlarda zam yapıldı. İşte değişen fiyatlar...