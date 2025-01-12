Sınav Soruları Sosyal Medyada Paylaşıldı: 6 Okulda Ortak Sınav İptal
Sınav Soruları Sosyal Medyada Paylaşıldı: 6 Okulda Ortak Sınav İptal
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yayınladı.
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Açıklamada "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dendi.
Sebep olarak ise kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında, 6 okulda sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığının tespit edilmesi gösterildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 6 okulda yeni sınavlar 14 Ocak tarihinde yeniden yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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