Sınav Soruları Sosyal Medyada Paylaşıldı: 6 Okulda Ortak Sınav İptal

Daha önce farklı sınavlarda soru sızdırılma ihtimali gündem oluyordu. Yapılamadan iptal edilen sınavları yaşamıştık. Yapıldığı halde iptal edilen sınavlar da olmuştu. Bu kez adres İstanbul'da lise sınavı oldu. Ortak sınav soruları sosyal medyada paylaşıldı.