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Sınav Soruları Sosyal Medyada Paylaşıldı: 6 Okulda Ortak Sınav İptal

Sınav Soruları Sosyal Medyada Paylaşıldı: 6 Okulda Ortak Sınav İptal

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 17:33

Daha önce farklı sınavlarda soru sızdırılma ihtimali gündem oluyordu. Yapılamadan iptal edilen sınavları yaşamıştık. Yapıldığı halde iptal edilen sınavlar da olmuştu. Bu kez adres İstanbul'da lise sınavı oldu. Ortak sınav soruları sosyal medyada paylaşıldı.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dendi.

Açıklamada "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dendi.

Sebep olarak ise kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında, 6 okulda sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığının tespit edilmesi gösterildi.

Sebep olarak ise kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında, 6 okulda sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığının tespit edilmesi gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 6 okulda yeni sınavlar 14 Ocak tarihinde yeniden yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 6 okulda yeni sınavlar 14 Ocak tarihinde yeniden yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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