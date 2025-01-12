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Beklenti Büyük: Emeklilere Verilen Bayram İkramiyelerinde Artış Bekleniyor

Beklenti Büyük: Emeklilere Verilen Bayram İkramiyelerinde Artış Bekleniyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 16:11

Türkiye’de ekonomik şartlardan en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen emekliler için en düşük maaşın 14 bin 469 TL'ye yükselmesini sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunulmuştu. Yeni teklif emekliler arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, Ramazan Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler için bekleyiş başladı. Vatandaşlar, 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı.

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Asgari ücretten sonra emeklilere yapılacak zam oranının da düşük kalması büyük tepki çekmişti.

Asgari ücretten sonra emeklilere yapılacak zam oranının da düşük kalması büyük tepki çekmişti.

Maaşlardan istediğini bulamayan milyonlarca emekli için bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler ise büyük öneme sahip.

Maaşlardan istediğini bulamayan milyonlarca emekli için bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler ise büyük öneme sahip.

Emeklilere bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler son olarak 3 bin liraya yükseltilmişti.

Emeklilere bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler son olarak 3 bin liraya yükseltilmişti.

Yeni yılda emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz belli değil ancak beklentiler 5 bin lira olması yönünde.

Yeni yılda emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz belli değil ancak beklentiler 5 bin lira olması yönünde.

Ankara kaynakları, hükümetin ikramiyelere yapacağı ciddi zamla emeklilerin gönlünü almaya çalışacağını da belirtiyor.

Ankara kaynakları, hükümetin ikramiyelere yapacağı ciddi zamla emeklilerin gönlünü almaya çalışacağını da belirtiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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