Beklenti Büyük: Emeklilere Verilen Bayram İkramiyelerinde Artış Bekleniyor

Türkiye’de ekonomik şartlardan en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen emekliler için en düşük maaşın 14 bin 469 TL'ye yükselmesini sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunulmuştu. Yeni teklif emekliler arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, Ramazan Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler için bekleyiş başladı. Vatandaşlar, 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı.