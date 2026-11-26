Çok tuzlu ve oksijensiz sular, geçmişte yaşanan tsunamilerin, ani sel baskınlarının ve depremlerin kanıtlarını koruyarak havuzları doğal birer arşive dönüştürüyor. Körfezin bu bölümünde bölgesel tektonik hareketler deniz tabanında çok sayıda fay ve çatlak oluşturmuş durumda.

Aynı ekip, 2022'de bölgede yaklaşık 500 yıl önce yaşanan ve büyük bir tsunamiye yol açmış olması muhtemel bir su altı heyelanının kanıtlarını da bulmuştu. Araştırmacılar, bu geçmişin anlaşılmasının Mısır ve Suudi Arabistan kıyılarındaki yapılaşma açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Dört haftalık sefer, Suudi Arabistan kıyılarını geliştiren NEOM şirketi tarafından finanse edildi.