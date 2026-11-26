Denizin Dibinde Gizemli Bir Göl Buldular: İçine Giren Saniyeler İçinde Can Veriyor
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Miami Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kızıldeniz'in kuzey uzantısı olan Akabe Körfezi'nde deniz yüzeyinin 1.770 metre altında daha önce bilinmeyen tuzlu su gölleri keşfetti. Aşırı tuzlu ve oksijensiz bu göllerin içine giren canlılar saniyeler içinde can veriyor. Göller ayrıca hem Dünya'daki okyanusların oluşumuna hem de başka gezegenlerde yaşam arayışına ışık tutuyor.
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Kaynak: ScienceDaily
Dünyanın en sert ortamlarından sayılan bu göllerde, oksijen olmamasına rağmen yoğun bir mikrobiyal yaşam bulunuyor.
Keşif, ekibin uzaktan kumandalı denizaltı aracıyla yaptığı on saatlik dalışın son beş dakikasında gerçekleşti.
Kıyıya yakın konumdaki havuzlar, bölgede binlerce yıl önce yaşanan tsunami ve depremlerin izlerini koruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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