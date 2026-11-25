Ilgın ilçesine bağlı Aydan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hacı Ali Acar, meslek hayatında ilk kez sıra dışı bir doğumla karşılaştı. Ağılındaki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Yeni doğan kuzunun arka iki bacağının yanı sıra birbirine bitişik iki bacağın daha olduğu fark edildi.