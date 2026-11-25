Yıllardır Hayvan Yetiştiriyor Ama Böylesini İlk Kez Gördü: Tam 6 Bacağı Var
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Konya'nın Ilgın ilçesinde bir koyun, 6 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Ali Acar, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söyledi.
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Kaynak: DHA
Aydan Mahallesi'ndeki ağılda doğan kuzunun arka bacaklarının yanında bitişik iki bacak daha bulunuyor.
Acar, kuzuyu sağlık kontrolü için veterinere götürecek ve sağlıklı büyümesini umuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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