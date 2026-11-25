Dünyada Ondan Sadece 1 Tane Kaldı: Başında 24 Saat Nöbet Tutuluyor, Sır Gibi Saklanıyor
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Şili'ye bağlı Robinson Crusoe Adası'nda bir türün doğadaki tek üyesi, volkanik bir uçurumun üzerinde halatlarla desteklenerek ayakta tutuluyor. Bilim insanları, bu son ağacı koruyabilmek için büyük çabalar sarf ediyor.
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Fotoğraflar: Gonzalo Rojas
Dendroseris neriifolia, anakaradan yaklaşık 673 kilometre uzaktaki Juan Fernández Takımadaları'na özgü bir tür.
Tür 1830'larda tanımlanmış, 1980'de ise geriye yalnızca bir avuç ağaç kalmıştı.
Son ağacın tohumlarına ulaşmak için dört saatlik yolculuğun ardından iki saat tırmanmak gerekiyor.
Kew'e ulaşan 29 tohumun sekizi filizlendi ancak türün geleceği henüz belirsiz.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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