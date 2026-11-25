Tür, 1830'larda İtalyan doğa bilimci Carlo Bertero'nun topladığı bitki materyalleriyle bilim dünyasına tanıtıldı. 19. yüzyılın sonlarında bazı bölgelerde henüz yaygın olduğu, ancak yerel kayıpların o dönemde de kayıt altına alındığı belirtiliyor.

1980'de yapılan bir saha çalışmasında yalnızca bir avuç ağaç görüldü ve bunların hiçbiri yaklaşık 5 metreyi geçmiyordu. Bugün ise bilinen tek yabani örnek kaldı. Ağaç, Şili'nin ulusal orman kurumu CONAF'ın görevlilerince yakından izleniyor.