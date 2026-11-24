Evleri Yanınca Koca Treni Arazisine Getirip Ev Yaptı: 3 Yıl Boyunca Orada Yaşadılar
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Avustralya'da orman yangınında evini kaybeden bir aile, arazisine getirdiği eski yolcu trenini gerçek bir eve dönüştürdü. 23 metrelik vagonda üç yıl boyunca yaşayan çift, sıra dışı konutu şimdi satışa çıkardı.
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Evi orman yangınında kullanılamaz hale gelen aile, arazideki eski tren vagonunu kalıcı bir barınağa dönüştürdü.
1981 yapımı Hitachi vagonu, mutfak, banyo ve yatak odasıyla tam donanımlı bir konuta çevrildi.
Yaklaşık 9 bin 484 metrekarelik arazideki sıra dışı ev, 590 ile 630 bin Avustralya doları arasında bir fiyatla satışa çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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