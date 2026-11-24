Yaklaşık 9 bin 484 metrekarelik arazi üzerinde bulunan sıra dışı konut, ocak ayında satışa çıkarıldı. Mülk için 590 bin ile 630 bin Avustralya doları arasında bir fiyat belirlendi.

Çift, yangının ardından üç yıl boyunca yaşadıkları trenden ayrılmanın kendileri için kolay olmayacağını belirtti. Cynthia McStephen, vagonun artık araziden çıkarılmasının oldukça zor olduğunu ve büyük ihtimalle bulunduğu yerde kalacağını ifade etti.