Bakan Uraloğlu HGS İcra Takiplerinde Vatandaştan Tahsil Edilen Ödemelerin Akıbetini Açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılına ait dosyalarla ilgili yürütülen incelemenin sonucunu paylaştı. Açıklama, icra takibi nedeniyle ödeme yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
HGS ödemeleri iade edilecek.
25 bin dosya tek tek incelendi.
Bakan düzenleme sinyali verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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