Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında yasal düzenleme sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinde ödemeleri geri iade ettireceğiz. 2025 yılı için 25 bin dosyayı tek tek inceledik. Yakın zamanda inşallah yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemelerini yaparak inşallah bunu hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız.'