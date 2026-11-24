Yolcu Uçakları Neden Hep Beyaza Boyanır?
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Havaalanında park halindeki yolcu uçaklarının çoğu beyaz renkte ve üzerlerinde çizgiler var. Beyaz, bir görünürlük tercihi gibi görünebilir. Asıl neden ise rengin ısıyla ilgisi. Beyaz en çok yansıtan renk olduğu için güneş ışınımının dağılmasına yardımcı oluyor.
Beyaz renk güneş ışınımını yansıtarak ısıyı dağıtıyor
Zıt renkli çizgiler ve çıkartmalar uçağı görünür kılıyor
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