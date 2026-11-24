Beyazın bir dezavantajı var. Çatılarının çoğu beyaz olan bir şehrin ya da kasabanın üzerinde uçan beyaz bir uçak, bu zeminde zor fark edilebiliyor.

Uçaklarda bu yüzden taban renk genellikle beyaz oluyor, üzerinde ise zıt renkli çizgiler ya da çıkartmalar kullanılıyor.

Bazı uçak sahipleri renkleri estetik için değil, azami görünürlük için seçiyor. Mavi ya da gri gökyüzünde en görünür renkler kırmızı ve sarı.