Uçaklarda Kalkış ve İnişte Kabin Işıkları Neden Kısılır?
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Deneyimli yolcular kalkış ve inişte kabin ışıklarının kısıldığını bilir. Akla, bir sorun olursa parlak ışığın daha iyi olmayacağı mı sorusu geliyor. Kısılan ışıklar gözlerin dışarıdaki ışığa alışmasını sağlıyor ve acil durumda tahliyeyi hızlandırıyor. Aynı nedenle kabin görevlileri pencere perdelerinin açılmasını da istiyor.
Kısılan ışıklar gözlerin dışarıdaki aydınlığa alışmasını sağlıyor
Pencere perdeleri de aynı nedenle açılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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