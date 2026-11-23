Eski bir havayolu kabin görevlisi olan Sarah McWilliams Guerra, geceleri kabindeki ışık düzeyinin dışarıdakiyle aynı olmasının faydalı olduğunu anlatıyor. Böylece inişte bir kaza yaşanırsa kabin görevlilerinin tahliyeyi hızlandırmak için dışarıdaki ışığa göz alıştırması gerekmiyor.

Kabini karartmak, parlayan acil durum yol ışıklarını ve çıkış tabelalarını da daha görünür kılıyor. Gerekirse yolcuların uçaktan daha hızlı çıkış yolu bulmasına yardımcı olabiliyor.