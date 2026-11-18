Saat Reklamlarında Akrep ve Yelkovan Neden Hep 10.10'u Gösteriyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Saat reklamlarına dikkatle bakınca neredeyse hepsinde akrep ve yelkovanın 10.10'u gösterdiği görülüyor. Gelenek 1920'lere kadar uzanıyor ve öncesinde saatler genellikle 08.20'ye ayarlanıyordu. Değişimin arkasında saatin 'gülümsediği' yönünde yaygın bir inanç var. Sinirbilimciler ise asıl nedenin beynimizin eğik çizgileri algılama biçiminde yattığını düşünüyor.
Saat reklamlarında eskiden 8.20 kullanılıyordu
Eğik akrep ve yelkovan beynin dikkatini çekiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın