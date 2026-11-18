Araştırmacıların açıklaması görme sistemine dayanıyor. Dikey ve yatay çizgiler, eğik çizgilerden çok daha kolay algılanıyor. Görme korteksi eğik yönlere daha zayıf tepki veriyor, çünkü bu yönlere duyarlı nöron sayısı daha az ve sonuçta eğik çizgiler daha düşük kontrastlı görünüyor.

Eğik akrep ve yelkovanı görmek biraz daha zorlaşıyor ama zorluk ilgiyi artırıyor. Beyin, algılanması zor nesnelere daha fazla odaklanıyor. Reklamcılar da etkiyi ürüne göz çekmek için kullanıyor olabilir.

Bazı yaygın iddialar ise doğru değil. 10.10'un logoyu açıkta bıraktığı söylense de 9.15 ya da 2.45 gibi yatay konumlar logoyu daha iyi gösterirdi, üstelik bu ayarlar reklamlarda hiç tutmadı. 10.10'un ünlü suikastlerin ya da Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının saatine denk geldiği iddiaları da yanlış.