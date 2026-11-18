Trendyol Satıcıları Kasım'ın İlk Yarısında 77 Milyon Ürün Sattı: 11 Milyonu Yurt Dışına Gitti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trendyol, Kasım kampanya döneminin ilk yarısına ait rakamları paylaştı. 1-4 Kasım Erken Fırsatlar ve 5-11 Kasım Süper Alışveriş Günleri boyunca platformdaki yüz binlerce satıcı toplam 77 milyon ürün sattı. Bu ürünlerin 11 milyonu yurt dışındaki alıcılara gönderildi. Satışların yüzde 90'ından fazlasını doğrudan platformdaki üretici, esnaf ve KOBİ'ler yaptı.
Platform bu dönemde 1 milyarı aşkın ziyaret aldı.
Yurt dışında en çok alışveriş Riyad, Bakü ve Bükreş'ten geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın