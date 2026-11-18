Türkiye'den yurt dışına en çok ürün satan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu. Yurt dışı satışların toplam cirodaki payı yüzde 20 olarak açıklandı.

Bursa iki listede birden öne çıktı. Tekstil ve mobilya üretimiyle bilinen şehir, e-ihracatta ilk sıralarda yer alırken yurt içinde en çok sipariş alan ve en çok alışveriş yapan iller sıralamasında da üç büyük şehrin hemen ardından geldi.

Kasım kampanyaları 22-28 Kasım'da düzenlenecek Efsane Günler ile sürecek.