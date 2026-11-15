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Gözlüklerin Sapındaki Numaralar Ne Anlama Geliyor?

Gözlüklerin Sapındaki Numaralar Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 20:06
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Gözlüğünüzü çıkarıp sapın iç yüzüne baktığınızda 54-20-140 gibi yan yana dizilmiş küçük sayılar görürsünüz. Pek çok kişi onları göz numarası ya da seri kodu sanıyor ama hiçbiri gözünüzün derecesiyle ilgili değil. Sayılar çerçevenin kendi ölçülerini milimetre cinsinden veriyor. Yeni gözlük alırken ya da internetten çerçeve seçerken neye baktığınızı bilmek işinizi epey kolaylaştırıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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İlk sayı cam genişliği, ikincisi köprü, üçüncüsü sap uzunluğu

Optisyen cihazında ölçülen gözlük

Sıralama her zaman aynı. İlk sayı tek bir camın yatay genişliğini gösteriyor ve çoğu çerçevede 40 ile 60 milimetre arasında değişiyor. İkinci sayı iki cam arasındaki mesafeyi, yani burnun üstüne oturan köprünün genişliğini veriyor ve genellikle 14 ile 24 milimetre arasında oluyor. Son sayı ise menteşeden kulağın arkasına uzanan sapın boyu, çoğu gözlükte 120 ile 150 milimetre arasında.

Ölçüler Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO'nun gözlük çerçeveleri için belirlediği ölçüm sistemine dayanıyor. ISO 8624 standardı cam genişliğini, cam şeklini dışarıdan saran hayali bir dikdörtgenin, yani kutunun iki dikey kenarı arasındaki mesafe olarak tanımlıyor. Yönteme kutu sistemi deniyor. İki cam arasındaki mesafe de aynı dikdörtgenlerin burun tarafındaki kenarları arasından ölçülüyor.

Standart, sap uzunluğunu menteşe vidasının ekseninden sapın ucuna kadar ölçüyor ve kulağın arkasına kıvrılan kısmı düzleştirilmiş kabul ediyor. Camın yüksekliği de aynı sistemde hayali dikdörtgenin iki yatay kenarı arasındaki mesafe olarak tanımlanıyor. Optisyenlerin B ölçüsü adını verdiği yükseklik, çoğu zaman çerçeveye basılan sayılar arasında yer almıyor.

Kare işareti ve yanındaki kodlar çerçeveyi tanımlıyor

Optik mağazasında gözlük çerçevesi seçen eller

Pek çok çerçevede ilk iki sayının arasında tire yerine küçük bir kare bulunuyor. Kare, ölçünün kutu sistemiyle alındığını gösteriyor. Ölçülerin yanında çerçevenin model adı ya da numarası ve harf veya rakamlardan oluşan bir renk kodu da yer alabiliyor. Sayılar genellikle sapın iç yüzünde, bazı modellerde ise köprünün arkasında ya da burun pedlerinin yakınında oluyor.

Çerçevedeki değerler gerçek boyutla milimetresi milimetresine örtüşmek zorunda değil. Gözlük çerçevelerinin uyması gereken şartları belirleyen ISO 12870 standardının 1997 baskısı, cam genişliği ve köprü ölçüsünde yarım milimetre, sap uzunluğunda 2 milimetre sapmaya izin veriyordu. Sektör dergisi Eyecare Business'ın kıdemli editörü, sertifikalı optisyen Karlen McLean da üreticinin yazdığı rakamlarla ölçümde çıkan boyutun farklı olabileceğini hatırlatıyor.

Optisyenin baktığı ölçüler sapın içindeki üç sayıyla sınırlı kalmıyor. Etkin çap, camın en az hangi büyüklükteki ham camdan kesilmesi gerektiğini gösteriyor. İki camın geometrik merkezleri arasındaki mesafe de ayrıca ölçülüyor, ISO 8624 bu değeri iki kutunun merkezleri arasındaki yatay uzaklık olarak tanımlıyor.

Mevcut gözlüğü rahat oturan biri, yeni çerçeve seçerken bu üç sayıyı karşılaştırma noktası olarak kullanabiliyor. Ancak aynı ölçülere sahip iki çerçeve, tasarımları ve şekilleri farklıysa yüzde farklı durabiliyor. Ölçülerin reçetedeki diyoptri, silindir ya da aks değerleriyle hiçbir ilgisi yok, göz derecesi ayrıca ölçülüyor ve camlar bu değerlere uygun hazırlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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