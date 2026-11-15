Gözlüklerin Sapındaki Numaralar Ne Anlama Geliyor?
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Gözlüğünüzü çıkarıp sapın iç yüzüne baktığınızda 54-20-140 gibi yan yana dizilmiş küçük sayılar görürsünüz. Pek çok kişi onları göz numarası ya da seri kodu sanıyor ama hiçbiri gözünüzün derecesiyle ilgili değil. Sayılar çerçevenin kendi ölçülerini milimetre cinsinden veriyor. Yeni gözlük alırken ya da internetten çerçeve seçerken neye baktığınızı bilmek işinizi epey kolaylaştırıyor.
İlk sayı cam genişliği, ikincisi köprü, üçüncüsü sap uzunluğu
Kare işareti ve yanındaki kodlar çerçeveyi tanımlıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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