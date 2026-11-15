Gözlüklerin Sapındaki Numaralar Ne Anlama Geliyor?

Sıralama her zaman aynı. İlk sayı tek bir camın yatay genişliğini gösteriyor ve çoğu çerçevede 40 ile 60 milimetre arasında değişiyor. İkinci sayı iki cam arasındaki mesafeyi, yani burnun üstüne oturan köprünün genişliğini veriyor ve genellikle 14 ile 24 milimetre arasında oluyor. Son sayı ise menteşeden kulağın arkasına uzanan sapın boyu, çoğu gözlükte 120 ile 150 milimetre arasında.

Ölçüler Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO'nun gözlük çerçeveleri için belirlediği ölçüm sistemine dayanıyor. ISO 8624 standardı cam genişliğini, cam şeklini dışarıdan saran hayali bir dikdörtgenin, yani kutunun iki dikey kenarı arasındaki mesafe olarak tanımlıyor. Yönteme kutu sistemi deniyor. İki cam arasındaki mesafe de aynı dikdörtgenlerin burun tarafındaki kenarları arasından ölçülüyor.

Standart, sap uzunluğunu menteşe vidasının ekseninden sapın ucuna kadar ölçüyor ve kulağın arkasına kıvrılan kısmı düzleştirilmiş kabul ediyor. Camın yüksekliği de aynı sistemde hayali dikdörtgenin iki yatay kenarı arasındaki mesafe olarak tanımlanıyor. Optisyenlerin B ölçüsü adını verdiği yükseklik, çoğu zaman çerçeveye basılan sayılar arasında yer almıyor.