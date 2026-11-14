En Düşük Emekli Maaşında 2027 Rakamı Ortaya Çıktı
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e çekmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için yeni bir hesap ortaya çıktı. Ankara kulislerinde ise refah payının 15 puana kadar çıkabileceği konuşuluyor. Peki refah payı 5, 10 ya da 15 puan olursa emeklinin cebine ne girer? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik tahmini emekli zammını yüzde 9,97'ye taşıdı.
En düşük emekli maaşında 2027 rakamı ortaya çıktı.
Refah payı 15 puana çıkarsa en düşük emekli aylığı 29 bin 433 liraya yükseliyor.
Seyyanen zam olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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