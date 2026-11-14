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En Düşük Emekli Maaşında 2027 Rakamı Ortaya Çıktı

En Düşük Emekli Maaşında 2027 Rakamı Ortaya Çıktı

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 11:31
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e çekmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için yeni bir hesap ortaya çıktı. Ankara kulislerinde ise refah payının 15 puana kadar çıkabileceği konuşuluyor. Peki refah payı 5, 10 ya da 15 puan olursa emeklinin cebine ne girer? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah/Faruk Erdem

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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?

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Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik tahmini emekli zammını yüzde 9,97'ye taşıdı.

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik tahmini emekli zammını yüzde 9,97'ye taşıdı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti. Bu rakam, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 civarında gerçekleşeceği anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocakta alacağı zam da doğrudan bu altı aylık enflasyona bağlı.

En düşük emekli maaşında 2027 rakamı ortaya çıktı.

En düşük emekli maaşında 2027 rakamı ortaya çıktı.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim verileriyle birlikte emeklinin zammının yüzde 8,29'luk kısmı şimdiden kesinleşti. Kasım ve aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandığında tablo netleşecek. 

Merkez Bankası tahmini tutarsa en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya çıkacak.

Memur ve memur emeklisi maaşı nasıl belirleniyor?

Memur ve memur emeklileri için hesap farklı işliyor. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zam, altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar farkla birleşiyor. Tahmine göre bu fark yüzde 2,78'e ulaşırsa memurun toplam zammı yüzde 7,91 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 528 liradan 34 bin 21 liraya yükselecek. Dört aylık veriyle memurun kesinleşen zammı şu an yüzde 6,27 seviyesinde.

Refah payı 15 puana çıkarsa en düşük emekli aylığı 29 bin 433 liraya yükseliyor.

Refah payı 15 puana çıkarsa en düşük emekli aylığı 29 bin 433 liraya yükseliyor.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre hükümet kanadında emekliler için birkaç alternatif aynı anda masada. Bunların başında enflasyon zammının üzerine eklenecek refah payı geliyor ve oranın 15 puana kadar çıkabileceği konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir oran yok, ancak farklı seviyelerin emekliye etkisini şimdiden hesaplamak mümkün.

Merkez Bankası'nın yüzde 9,97'lik tahmini baz alındığında tablo şöyle:

  • 5 puan refah payı: Toplam zam yüzde 14,97 olur, en düşük aylık 27 bin 78 liraya çıkar.

  • 10 puan refah payı: Toplam zam yüzde 19,97 olur, en düşük aylık 28 bin 255 liraya çıkar.

  • 15 puan refah payı: Toplam zam yüzde 24,97 olur, en düşük aylık 29 bin 433 liraya çıkar.

Hesaplamalar, refah payının enflasyon zammına puan olarak eklendiği varsayımıyla yapıldı. 15 puanlık senaryo gerçekleşirse en düşük emekli aylığı, refah payı verilmeyen duruma göre her ay 3 bin 533 lira daha yüksek olacak.

Seyyanen zam olacak mı?

Seyyanen zam olacak mı?

Masadaki ikinci seçenek, en düşük emekli aylığına seyyanen yani herkese aynı tutarda artış yapılması. Üçüncü formülde ise bu seyyanen artışın emeklinin prim gün sayısı ve ödediği prim miktarına göre kademeli verilmesi düşünülüyor. Böylece daha uzun süre ve daha yüksek prim ödeyenlerin artıştan daha büyük pay alması hedefleniyor. Seyyanen artış için şu ana kadar bir tutar telaffuz edilmedi.

Son kararın, aralık enflasyonunun açıklanacağı ocak ayının ilk günlerinde netleşmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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