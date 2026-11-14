En düşük emekli maaşında 2027 rakamı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre hükümet kanadında emekliler için birkaç alternatif aynı anda masada. Bunların başında enflasyon zammının üzerine eklenecek refah payı geliyor ve oranın 15 puana kadar çıkabileceği konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir oran yok, ancak farklı seviyelerin emekliye etkisini şimdiden hesaplamak mümkün.

Merkez Bankası'nın yüzde 9,97'lik tahmini baz alındığında tablo şöyle:

5 puan refah payı: Toplam zam yüzde 14,97 olur, en düşük aylık 27 bin 78 liraya çıkar.

10 puan refah payı: Toplam zam yüzde 19,97 olur, en düşük aylık 28 bin 255 liraya çıkar.

15 puan refah payı: Toplam zam yüzde 24,97 olur, en düşük aylık 29 bin 433 liraya çıkar.

Hesaplamalar, refah payının enflasyon zammına puan olarak eklendiği varsayımıyla yapıldı. 15 puanlık senaryo gerçekleşirse en düşük emekli aylığı, refah payı verilmeyen duruma göre her ay 3 bin 533 lira daha yüksek olacak.