2027 Emekli Maaşında Kritik Formül: 15 Bin TL Ek Zam Masada
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Milyonlarca emeklinin gözü, yıl sonuna kadar Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak artışın emeklinin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını söyledi. Kulislerde 10 ila 15 bin lira arasında seyyanen zam konuşulurken intibak beklentisi de yeniden gündeme geldi.
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Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik 'emekli' açıklaması.
Ocak zammının yüzde 8,29'u şimdiden cepte. Asıl merak edilen ek artış.
Emekliye ek 15 bin TL zam yapılacak mı? Kimler alacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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