2027 Emekli Maaşında Kritik Formül: 15 Bin TL Ek Zam Masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2027 bütçe görüşmelerinde emeklilere yönelik çalışmanın ayrıntılarına dair önemli ipuçları verdi. Teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bakan, bugüne kadarki değerlendirmelere göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını kaydetti.

Konuşmanın en dikkat çeken bölümü, artışın emekliler arasında nasıl dağıtılacağına ilişkindi. Şimşek, 'Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek' dedi. Bu ifadeler, herkese aynı tutarın verilmesi yerine daha uzun süre prim ödeyen ve yaşı daha ileri olan emeklilerin öne çıkabileceği bir modelin konuşulduğunu gösteriyor.

Takvim konusunda da net konuşan Şimşek, 'Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir' ifadesini kullandı. Bakan ayrıca emekli aylığının bir lütuf değil, ömür boyu çalışarak ve prim ödeyerek kazanılmış bir hak olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Kanun teklifinin Cumhur İttifakı tarafından hazırlanması bekleniyor.