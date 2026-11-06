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2027 Emekli Maaşında Kritik Formül: 15 Bin TL Ek Zam Masada

2027 Emekli Maaşında Kritik Formül: 15 Bin TL Ek Zam Masada

Mehmet Şimşek SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 15:22
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Milyonlarca emeklinin gözü, yıl sonuna kadar Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak artışın emeklinin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını söyledi. Kulislerde 10 ila 15 bin lira arasında seyyanen zam konuşulurken intibak beklentisi de yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Sabah

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Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik 'emekli' açıklaması.

Bakan Mehmet Şimşek'ten kritik 'emekli' açıklaması.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2027 bütçe görüşmelerinde emeklilere yönelik çalışmanın ayrıntılarına dair önemli ipuçları verdi. Teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bakan, bugüne kadarki değerlendirmelere göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını kaydetti.

Konuşmanın en dikkat çeken bölümü, artışın emekliler arasında nasıl dağıtılacağına ilişkindi. Şimşek, 'Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek' dedi. Bu ifadeler, herkese aynı tutarın verilmesi yerine daha uzun süre prim ödeyen ve yaşı daha ileri olan emeklilerin öne çıkabileceği bir modelin konuşulduğunu gösteriyor.

Takvim konusunda da net konuşan Şimşek, 'Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir' ifadesini kullandı. Bakan ayrıca emekli aylığının bir lütuf değil, ömür boyu çalışarak ve prim ödeyerek kazanılmış bir hak olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Kanun teklifinin Cumhur İttifakı tarafından hazırlanması bekleniyor.

Ocak zammının yüzde 8,29'u şimdiden cepte. Asıl merak edilen ek artış.

Ocak zammının yüzde 8,29'u şimdiden cepte. Asıl merak edilen ek artış.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim verisinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın yüzde 8,29'luk kısmı şimdiden oluştu. 

En düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Mali müşavir Mustafa Genç'in hesabına göre yalnızca bu oranla bile en düşük emekli aylığı 23.552 liradan 25.504 liraya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı

Kalan iki ay için tahminler de şekillenmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ekim'de yüzde 2,18 olarak açıklanan enflasyonun ardından Kasım'da yüzde 1,18, Aralık'ta ise yüzde 0,97 beklendiğini hatırlattı. Bu tablo gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin toplam zammı yüzde 10,62'ye, memur emeklilerininki ise yüzde 8,56'ya ulaşacak.

En düşük memur emeklisi maaşı

Karakaş'ın hesabına göre en düşük emekli aylığı yaklaşık 26.054 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 31.527 liradan 34.225 liraya, en düşük memur maaşı ise 70.224 liradan 76.253 liraya yükselebilir.

Emekliye ek 15 bin TL zam yapılacak mı? Kimler alacak?

Emekliye ek 15 bin TL zam yapılacak mı? Kimler alacak?

Enflasyon farkının üzerine ne ekleneceği ise henüz belli değil. AK Parti kaynaklarına dayandırılan kulis bilgilerinde 10 bin ile 15 bin lira arasında sabit tutarlı bir seyyanen artıştan söz ediliyor. Ancak bu rakamlar resmi olarak teyit edilmiş değil.

Masadaki diğer seçenek intibak. Farklı dönemlerde emekli olanların aylıkları arasındaki makası daraltmayı amaçlayan bu düzenleme için Mustafa Genç, A Haber'deki değerlendirmesinde 'Bu intibak da beklenmekte' dedi. Genç, emekli aylıkları arasındaki farkların adalet ölçüsünde birbirine yaklaştırılmasını beklediğini söyledi.

Kulislerde 65 yaş altı ve üstü ile çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılabileceği de konuşuluyor. Karakaş ise böyle bir ayrımın yeni sorunlara yol açabileceği görüşünde. Ona göre refah payı ya da seyyanen artışın tüm emeklileri kapsaması daha adil olur. Bugün en düşük emekli aylığı uygulamasından yaklaşık 5,1 milyon kişi yararlanıyor. 2019'da bu sayı 800 bin civarındaydı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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