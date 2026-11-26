Evin bugünkü sahipleri, yapının aslında eğri olarak inşa edilmediğini vurguluyor. Masalsı görünüm, tarihin ilginç bir tesadüfünün sonucu. Ev, 14. yüzyılda zengin bir yün tüccarı için yapılan, çok daha büyük bir orta çağ konağının parçasıydı.

O dönemde küçük Lavenham köyü, burada üretilen ünlü 'Lavenham Mavisi' kumaşı sayesinde İngiltere'nin en zengin yün kasabasıydı. Evin, ünlü İngiliz çocuk tekerlemesi 'There Was a Crooked Man'e ilham verdiği söyleniyor.