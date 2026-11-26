Her An Yıkılacak Gibi Duruyor Ama 600 Yıldır Ayakta: Eğriliğinin Sebebi Sabırsız Ev Sahibi
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İngiltere'nin Lavenham kasabasında bulunan ve 1395 yılında inşa edilen bir ev, eğri duvarları ve yana yatmış görüntüsüyle dikkat çekiyor. The Crooked House (Eğri Ev) adıyla bilinen yapı, 600 yıllık tarihine rağmen ayakta duruyor ve dünyanın en çok fotoğraflanan evleri arasında gösteriliyor.
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Lavenham'daki 1395 yapımı ev, eğri görünümüyle dünyanın en çok fotoğraflanan evlerinden biri sayılıyor.
Yün tüccarı evin bir an önce bitmesini istediği için ahşap yeterince kurumadı ve yapı zamanla büküldü.
Yün ticaretinin çöküşü evin yeniden yapılmasını engelledi, bugün ise ev sahipleri restorasyonu turlarla finanse ediyor.
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