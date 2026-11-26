Her Gün Aynı Saatte Yemek Kilo Verdiriyor mu?
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Kilo vermek isteyenlerin aklındaki ilk soru genellikle tabağa ne konacağı oluyor. Oysa son yıllarda yapılan araştırmalar, öğünlerin hangi saatte yendiğinin de en az içerik kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Uluslararası dergilerde yayımlanan çalışmalara göre düzenli ve erken saatlerde yemek, kilo kontrolünde küçük ama dikkat çekici bir fark yaratıyor.
Vücudun iç saati, aynı yemeğe günün farklı saatlerinde farklı tepki veriyor.
29 klinik çalışma, 2 bin 485 kişi: Kalorisini günün erken saatlerine kaydıranlar daha fazla kilo verdi.
İlk ve son öğününü her gün benzer saatte yiyenler kilo kontrolünde daha başarılı oldu.
Akşam yemeğini erkene çekmek tek başına yetmiyor.
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