Uzmanların öğün saatlerine bu kadar önem vermesinin arkasında sirkadiyen ritim, yani vücudun biyolojik saati var. Uyku ve uyanıklık döngüsüyle birlikte çalışan bu sistem, hormon salgısından enerji kullanımına kadar pek çok süreci yönetiyor. Bu nedenle aynı tabak yemek sabah yenildiğinde başka, gece yarısına doğru yenildiğinde başka bir metabolik yanıt doğurabiliyor.

Araştırmalar, kan şekerinin sabah ve öğle saatlerinde akşamın geç saatlerine göre daha dengeli seyrettiğine işaret ediyor. Vücudun glikozu işleme kapasitesi günün erken saatlerinde genellikle daha yüksek oluyor. Kahvaltının sürekli kaydığı, öğle yemeğinin ertelendiği ve akşam yemeğinin gece yarısına yaklaştığı bir düzen ise bu iç saati şaşırtabiliyor.