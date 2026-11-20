Kızının Düğününde Fotoğraflardan Kaçmak İstemedi: Yedikleriyle 90 Kilo Verdi
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İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Kay Lake, kızının düğününde fotoğraflardan kaçmak ya da arka planda durmak istemediği için hayatını değiştirmeye karar verdi. En yüksek kilosu 152,9 kilo olan Lake, vücut ağırlığının yarısından fazlasını, yaklaşık 90 kiloyu verdi. Hedef kilosuna Nisan 2026'da ulaştı ve üç ay sonra kızı Jess'in düğününde bunun sonucunu yaşadı.
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Kilo aldıkça günlük hayatı zorlaşan Lake, kızının düğün tarihini öğrenince hayatını değiştirmeye karar verdi.
Beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştiren Lake, hedef kilosuna Nisan 2026'da ulaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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