Şubat 2024'ten itibaren beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını adım adım değiştiren Lake, daha önce kahvaltıda muz ve cips, öğle yemeğinde jambonlu peynirli sandviç, tam yağlı mayonez, cips ve tatlı yediğini, akşamları ise paket yemek ya da patates kızartmalı burger tükettiğini anlattı. Bugün güne gece boyunca bekletilmiş yulafla başlıyor, öğle yemeğinde evde hazırladığı tavuk salatası yiyor, akşamları spagetti bolonez ve dana madras gibi yemekleri sıfırdan pişiriyor. Çölyak hastası olan Lake, başlangıçta ne yiyebileceği konusunda tedirgin olduğunu, ancak glütensiz seçeneklerin çok olduğunu gördüğünü ifade etti. Eskiden uzun süre ayakta duramadığı için hazır gıdalara yöneldiğini, şimdi ise yemek yapmayı sevdiğini söyledi.

Kilo verdikçe özgüveni artan Lake, daha önce günün büyük bölümünü kanepede geçirirken kısa yürüyüşlerle başladığı hareketi hayatının önemli bir parçası haline getirdi. Hedef kilosuna Nisan 2026'da ulaştı. 24 stone 1 pounddan 10 stone 9,5 pounda, yani yaklaşık 67,8 kiloya indi ve 26 bedenden 12 bedene geçerek tüm gardırobunu yeniledi.

Üç ay sonra gerçekleşen düğün gününü hayatının en güzel günlerinden biri olarak tanımlayan Lake, dans pistinden en son ayrılanlardan biri olduğunu söyledi. Kendini uzun zamandır hissetmediği kadar kendinden emin, güzel ve mutlu hissettiğini belirten Lake, eski arkadaşlarıyla yeniden bağ kurduğunu, yeni bir işe başladığını ve yeniden birini tanımaya cesaret bulduğunu da anlattı.