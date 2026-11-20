Kredi kartı senin için alışverişin kapılarını sonuna kadar açan sihirli bir anahtar gibi! Bir ürün beğendiğinde fiyatını ve ödeme koşullarını uzun uzun düşünmek yerine hemen satın almaya yönelebiliyorsun. Özellikle taksit seçenekleri ve yüksek limitler seni alışveriş konusunda cesaretlendirebiliyor. Ancak kredi kartının sana ait olmayan bir para olduğunu ve yaptığın her harcamanın bir gün geri ödenmesi gerektiğini unutmamalısın. Ay sonunda ekstreyle karşılaştığında şaşırmamak için harcamalarını daha düzenli takip etmende fayda var. Biraz bütçe planlaması ve alışveriş öncesi ihtiyaç kontrolüyle kredi kartını çok daha verimli kullanabilirsin.