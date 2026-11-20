Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar 2006'da Allergy dergisinde yayımlanan çalışmada, 1,5 yıl ile 20 yılı aşkın süredir kullanılan 10 yastığı inceledi. Yastık başına 4 ile 16 arasında mantar türü çıktı, en yaygını da on yastığın hepsinde görülen Aspergillus fumigatus oldu. İlginç bir ayrıntı daha var: Bu mantar sentetik dolgulu yastıklarda kuş tüyü yastıklardan daha fazla çıktı. Bu mantar sağlıklı insanların çoğuna dokunmuyor ama astımlılarda ve bağışıklığı zayıf olanlarda sorun çıkarabiliyor. Örneklem küçük, yine de yüzümüzü her gece neye gömdüğümüzü düşündürüyor. 🤔