Koynumuzda Beslediğimiz Mikroplar: Çarşafı Bir Hafta Değiştirmezsek Ne Olur?
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Çarşafı en son ne zaman değiştirdiniz? 🛏️ 2022'de sosyal medyada yayılan bir videoda, bir hafta kullanılmış pamuklu çarşaftan kesilen parça petri kabına konuyor ve birkaç gün içinde lekelerle doluyordu. Görüntü epey mide bulandırıcıydı. Videoda ipek kumaşın daha temiz kaldığı da söyleniyordu ama tek örnekle yapılan bu deneme bilimsel bir test sayılmaz. Peki uzmanlar ne diyor, yatağımızda gerçekten neler birikiyor? Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Her gece yatağa sandığımızdan fazlasını bırakıyoruz!
2. Yatağın asıl sakinleri toz akarları! 🔬
3. Bir çalışma, tek bir yastıkta 16 farklı mantar türü buldu!
4. Peki ipek kumaş sivilceyi gerçekten önlüyor mu?
5. Uzmanların önerisi haftada bir yıkamak, mümkünse 60 derecede!
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