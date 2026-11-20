Malezya Sabah Üniversitesi'nde 2022'de hazırlanan bir yüksek lisans tezi, Sebatik Adası'ndaki Tidung düğünlerini adım adım kayda geçirmiş. Kız isteme, kına, nikâh ve gelinle damadın yan yana oturduğu tören bunlardan bazıları. Listede düğünün ardından yapılan 'üç gün banyosu' (ngejiau talu edou) adlı bir adet de var. Kur'an hatmi ve yeni çiftin kayın ailesine yaptığı ziyaret (nyembaloi) de sürecin parçaları arasında. Endonezya tarafındaki kaynaklar da düğün sonrasında üç gece süren bir dönemden söz ediyor. Fotoğrafta Tana Tidung'daki At-Taqwa Ulu Camii görülüyor.