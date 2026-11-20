Düğünden Sonra Üç Gün Tuvalet Yok! Borneo'daki Tidung Halkına Atfedilen İlginç Evlilik Geleneği
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Düğün deyince aklımıza kına, takı, halay gelir. Peki düğünden sonraki üç gün boyunca tuvalete gitmenin yasak olduğunu duysanız ne derdiniz? 😳 Borneo Adası'nda yaşayan Tidung halkına atfedilen bu gelenek yıllardır internette dolaşıyor. Biz de işin hangi kısmının belgeli, hangi kısmının yalnızca anlatı olduğuna baktık. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Tidung halkı Borneo Adası'nın kuzeydoğusunda yaşıyor.
2. Düğünleri hem dini hem de yerel adetlerle şekilleniyor.
3. Anlatılana göre yeni evliler üç gün boyunca tuvalete gidemiyor!
4. Peki böyle bir yasak neden konmuş olabilir?
5. Üç günün sonunda çift yıkanıyor ve hayat normale dönüyor.
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