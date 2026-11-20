Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan bölgesinde bulunan Verhoyansk, dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri. 2010-2011 kışında sıcaklığın eksi 56 dereceye kadar düştüğü kasabada yüzlerce kurttan oluşan bir sürünün ortaya çıktığı bildirildi. Yerel yetkililere göre kurtlar yalnızca 4 gün içinde 30'dan fazla atı öldürdü. Bunun üzerine kar motosikletleri ve helikopterlerle desteklenen 24 avcı ekibi bölgeye gönderildi.

Uzmanlara göre bu olağanüstü toplanmanın nedeni yiyecek kıtlığıydı. Kurtların temel besin kaynaklarından tavşanların sayısı ciddi biçimde azalmış, sert kış koşulları da av bulmayı zorlaştırmıştı. Aç kalan hayvanlar, normalde uzak durdukları atlar gibi büyük avlara yöneldi. Olayla ilgili anlatılan 16 bin ren geyiği ve 300 at kaybı gibi rakamlar ise tek bir sürüye ait değildi. Bu kayıplar, 2012 yılında Yakutistan genelinde yaşanmış ve bölgede bulunduğu tahmin edilen binlerce kurtla ilişkilendirilmişti.