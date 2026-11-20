Yüzlerce Kurt Tek Bir Ordu Gibi Birleşip Köye Saldırdı: 4 Günde Felaketi Yaşattılar
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Normalde küçük gruplar halinde yaşayan kurtlar, Rusya'nın en soğuk bölgelerinden birinde dev bir sürü oluşturdu. Yakutistan'daki Verhoyansk kasabasında 2010-2011 kışında yüzlerce kurttan oluşan bir sürünün ortaya çıktığı bildirildi. Yerel yetkililere göre kurtlar yalnızca 4 günde 30'dan fazla atı öldürdü. Uzmanlara göre bu olağanüstü toplanmanın nedeni yiyecek kıtlığıydı.
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Verhoyansk'ta yüzlerce kurdun bir araya gelmesinin nedeni, uzmanlara göre yiyecek kıtlığıydı.
Bir bizonu avlamak için en etkili sürü büyüklüğü 9 ile 13 kurt arasında.
Kurtların sürü büyüklüğünü belirleyen asıl unsur, güçlerinden çok avlarının büyüklüğü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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