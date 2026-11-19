Airbnb, Lihtenştayn merkezli etkinlik ve pazarlama şirketi Xnet ile iş birliği yaptı. TechCrunch'a konuşan Airbnb kurucu ortağı Brian Chesky, girişimin bu ortaklıkla hayata geçirildiğini aktardı. 'Rent a Village by Xnet' adlı format, köy ve ülkeleri kurumsal etkinlikler ve toplantılar için özel bir mekana dönüştürmeyi amaçlıyordu.

Lihtenştayn geceliği 70 bin dolardan listelendi ve en az iki gece konaklama şartı arandı. Gizmodo'ya göre fiyat, 150 kişiye kadar misafir grubu için geçerliydi. Aynı kapsamda Avusturya'daki Brand köyü 65 bin dolar, İsviçre'deki bir köy 60 bin dolar, Almanya'daki bir şarap köyü ise 50 bin dolar gecelik bedelle listelendi.