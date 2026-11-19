Koca Ülkeyi Turistlere Kiraya Verdiler: Geçici Para Bile Bastılar
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Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Lihtenştayn, ev kiralama uygulamaları üzerinden geceliği 70 bin dolara kiralamaya açıldı. Teklif, en fazla 150 kişilik misafir gruplarına yönelikti. İlan, dönemin teknoloji sitelerinde geniş yer buldu.
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Kaynak: TechCrunch
Airbnb ve Xnet iş birliğiyle sunulan teklif, en az iki gece konaklama şartı içeriyordu.
Teklif kapsamında sembolik anahtar, özel tabelalar ve geçici para birimi gibi ayrıcalıklar sunuluyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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