Villanın fiyatının 200 milyon TL ile 350 milyon TL arasında, yaklaşık 4 ile 7 milyon dolar bandında olduğu tahmin ediliyor. Yüksek, dört ay önce mimar Esen Matraş ile evlenmişti.

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Acarkent'te 10+2'lik, 5 katlı lüks bir villa kiralamıştı. Yüksek'in aldığı villa sayesinde iki takım arkadaşı aynı bölgede komşu oldu.

Greenwood'un kiraladığı evin kirası yaklaşık 2 milyon TL olarak biliniyor. Yüksek'in satın aldığı villanın tahmini fiyatı ise bu kira bedelinin çok üzerinde.