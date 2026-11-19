Fenerbahçeli İsmail Yüksek Acarkent'te Villa Aldı, Mason Greenwood ile Komşu Oldu
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Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, İstanbul Beykoz'daki Acarkent'te villa satın aldı. Evin fiyatının 200 milyon ile 350 milyon TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Yüksek'in yeni komşusu ise takım arkadaşı Mason Greenwood oldu.
Acarkent'ten villa aldı.
Fiyatı 200 ile 350 milyon TL arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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