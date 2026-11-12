article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Max Kruse Futbolu Bıraktıktan Sonra Dondurma İşine Girdi

Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Max Kruse Futbolu Bıraktıktan Sonra Dondurma İşine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 18:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'nın eski milli futbolcularından Max Kruse, sahalardan uzaklaştıktan sonra bambaşka bir alana girdi. 38 yaşındaki isim, yeni projesinin ayrıntılarını bir Alman gazetesine verdiği röportajda paylaştı. Projenin ürünleri Almanya'daki bazı kulüplerin renklerini taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Max Kruse dondurma işine girdi.

Max Kruse dondurma işine girdi.

Eski Almanya milli futbolcusu Max Kruse, Byce – Ice Cream for True Fans adını taşıyan bir dondurma projesiyle iş dünyasına adım attı. Kruse, Almanya'da çok sevilen ve bir tabak makarnaya benzeyen Spaghetti Eis tatlısından esinlenen, kulüp renklerinde dondurmalar üretiyor. Projeyi bir Alman gazetesine verdiği röportajda anlatan 38 yaşındaki Kruse şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi dondurma yapıyorum, özellikle kulüp dondurmaları. Borussia Dortmund gibi kulüplerle çalışıyoruz ve her kulübün renklerinde dondurmalar sunuyoruz.'

Dortmund'un renklerinde dondurma çıktı.

Dortmund'un renklerinde dondurma çıktı.

Proje yalnızca Borussia Dortmund ile sınırlı değil. Ürünler MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld'de de satışta. Dondurmalar 330 mililitrelik paketlerde sunuluyor ve Kruse projeyi daha fazla kulübe yaymayı hedefliyor.

Kruse işi bir arkadaşıyla yürütüyor.

Kruse işi bir arkadaşıyla yürütüyor.

Kruse projeyi, Paderborn'da tanıştığı ve ailesinin 30 yıllık dondurma deneyimi bulunan bir arkadaşıyla yürütüyor. Ürünlerin üretimini tamamen ikisi yapıyor. Kulüplerle iş birliğini genişletmenin kolay olmadığını söyleyen Kruse'ye göre bunun nedeni, birçok kulübün uzmanlaşmış dondurma firmalarıyla bağlı olması. Yine de birkaç Alman kulübüne ulaşmayı başardı. Bundesliga'da Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Union Berlin'de oynayan Kruse, profesyonel kariyerini 2023'te bitirdi ama amatör seviyede futbol oynamayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'yle mahkemelik olmuştu.

Fenerbahçe'yle mahkemelik olmuştu.

Max Kruse, 2019-2020 sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe'den, koronavirüs pandemisi sırasında ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle 18 Haziran 2020'de sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldı. Alman futbolcu, üç aylık alacağını talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı ve sarı-lacivertli kulüpten yaklaşık 7,5 milyon euro talep etti. Fenerbahçe yönetimi ise Kruse'nin sözleşmesini haksız yere feshettiğini savunarak futbolcuya karşı yaklaşık 18 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. Taraflar arasındaki hukuki mücadele devam ederken Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Ancak dava süreci, 29 Aralık 2020'de yapılan açıklamayla sona erdi. Fenerbahçe, Kruse ile yürütülen hukuki sürecin anlaşma yoluyla (sulhen) sonuçlandırıldığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın