Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Max Kruse Futbolu Bıraktıktan Sonra Dondurma İşine Girdi

Eski Almanya milli futbolcusu Max Kruse, Byce – Ice Cream for True Fans adını taşıyan bir dondurma projesiyle iş dünyasına adım attı. Kruse, Almanya'da çok sevilen ve bir tabak makarnaya benzeyen Spaghetti Eis tatlısından esinlenen, kulüp renklerinde dondurmalar üretiyor. Projeyi bir Alman gazetesine verdiği röportajda anlatan 38 yaşındaki Kruse şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi dondurma yapıyorum, özellikle kulüp dondurmaları. Borussia Dortmund gibi kulüplerle çalışıyoruz ve her kulübün renklerinde dondurmalar sunuyoruz.'