Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Max Kruse Futbolu Bıraktıktan Sonra Dondurma İşine Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'nın eski milli futbolcularından Max Kruse, sahalardan uzaklaştıktan sonra bambaşka bir alana girdi. 38 yaşındaki isim, yeni projesinin ayrıntılarını bir Alman gazetesine verdiği röportajda paylaştı. Projenin ürünleri Almanya'daki bazı kulüplerin renklerini taşıyor.
Max Kruse dondurma işine girdi.
Dortmund'un renklerinde dondurma çıktı.
Kruse işi bir arkadaşıyla yürütüyor.
Fenerbahçe'yle mahkemelik olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın