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Bodo/Glimt'in Son Kurbanı Dortmund Oldu: Aspmyra'da Beşiktaş da City de Kaybetmişti

Bodo/Glimt'in Son Kurbanı Dortmund Oldu: Aspmyra'da Beşiktaş da City de Kaybetmişti

Şampiyonlar Ligi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 18:40
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Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü kendi sahası Aspmyra Stadı'nda Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Norveç ekibinin stadı, Avrupa futbolunun en zorlu deplasmanlarından biri olduğu yönündeki ününü bir kez daha pekiştirdi. Roma, Porto, Lazio, Manchester City, Inter Milan, Sporting ve Beşiktaş bu statta mağlup olan takımlar arasında yer aldı.

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Bodo/Glimt evinde Dortmund'u 1-0 yendi.

Bodo/Glimt evinde Dortmund'u 1-0 yendi.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde Aspmyra Stadı'nda Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Reuters'tan Tommy Lund'un haberine göre Bodo/Glimt, 2020'den bu yana Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 48 maçın 37'sini kazandı. Roma, Porto, Lazio, Manchester City, Inter Milan ve Sporting da Aspmyra'dan yenilgiyle ayrılan takımlar arasında yer aldı. Borussia Dortmund'un resmî internet sitesindeki maç değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

'Norveç temsilcisi, rüzgârlı ve soğuk havada Aspmyra Stadı'nın suni çim zemininde topu daha etkili kullandı.'

Bodo/Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg ise galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı:

'Evimizde oynarken kendimize güveniyoruz. Birçok takım buraya gelmekten hoşlanmıyor.'

Aspmyra konuk takımlara zor koşullar sunuyor.

Aspmyra konuk takımlara zor koşullar sunuyor.

Bodo/Glimt'in güçlü rakiplerine karşı aldığı sürpriz galibiyetler, stadın Aspmyra Tuzağı olarak anılmasına yol açtı. Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde yer alan 8 bin 270 seyirci kapasiteli stat, Oslo'nun 800 kilometreden fazla kuzeyinde bulunuyor. Konuk takımlar burada sıfırın altına düşen sıcaklıklar, sert kıyı rüzgârları ve kaygan suni çim zeminle karşılaşıyor, kış aylarında gün ışığının kısa sürmesi de deplasman ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Bodo/Glimt'in bitmek bilmeyen presi bu tabloya eklenince rakipler iki cephede mücadele etmek zorunda kalıyor. Teknik direktör Kjetil Knutsen daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

'Şubat ayında Bodo'da futbol oynamak birçok takım ve futbolcu için sıra dışı bir deneyim. Ancak biz bu koşullara alışığız.'

Ev sahibi takımın taraftarları tribünleri doldurup takıma büyük destek veriyor. Eskiyen ve rüzgâra açık olan stadın yalnızca bir köşesi rüzgârdan tamamen korunabiliyor.

Suni çim teknik direktörleri ikiye böldü.

Suni çim teknik direktörleri ikiye böldü.

Aspmyra'nın suni çim zemini, konuk takımların teknik direktörleri arasında uzun süredir tartışma konusu. Doğal çimde oynamaya alışkın futbolcular topun farklı sekmesi ve hızı yüzünden zorlanıyor, zeminin vücuda getirdiği fiziksel yük de oyuncuları yoruyor. 2022'de Celtic'in başındaki Ange Postecoglou, takımının maçtan önceki akşam Aspmyra'da antrenman yapmasını istemedi ve son çalışmayı Glasgow'da tamamlattı. Celtic maçı 2-0 kaybetti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki eşleşmeden toplamda 5-1'lik skorla elendi. 2021'de Roma'nın başındayken Aspmyra'da 6-1'lik ağır bir yenilgi yaşayan Jose Mourinho ise zemini en sert eleştiren isimlerden biri oldu. Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

'Plastik zeminde üst düzey futbol oynanamaz. Top yavaş ilerliyor ve oyuncular çalım atamıyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi maçlarının plastik zeminde oynanmasına neden izin verdiğini anlamıyorum.'

Bazı isimler ise suni çimi Bodo/Glimt'in hızlı ve agresif oyun anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Norveçli futbol yorumcusu Sverre Krogh Sundbo şu ifadeleri kullandı:

'Suni çimi seviyorum. Bu futbol tarzına bayılıyorum. Tiki-taka, yıldırım hızında hücuma geçişler ve yüksek tempo... Tam da böyle bir futbol.'

Yeni stat 10 bin kişilik olacak.

Yeni stat 10 bin kişilik olacak.

Aspmyra Stadı kullanım ömrünün sonuna yaklaşırken Bodo/Glimt için tribünleri tamamen kapalı, 10 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadın inşası sürüyor. Yeni tesisin özellikle sert rüzgârlara karşı daha fazla koruma sağlaması bekleniyor. Suni çimin ise kulübün kimliğinin önemli bir parçası olmaya devam etmesi bekleniyor. Bodo/Glimt'in son dönemde Avrupa'da sahasında kazandığı büyük maçlar şunlar.

Bodo/Glimt 3-0 Sporting (11 Mart 2026)

Bodo/Glimt 3-1 Inter (18 Şubat 2026)

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City (20 Ocak 2026)

Bodo/Glimt 2-0 Lazio (10 Nisan 2025)

Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş (12 Aralık 2024)

Bodo/Glimt 3-2 Porto (25 Eylül 2024)

Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (26 Ekim 2023)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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