Bodo/Glimt'in Son Kurbanı Dortmund Oldu: Aspmyra'da Beşiktaş da City de Kaybetmişti

Bodo/Glimt'in güçlü rakiplerine karşı aldığı sürpriz galibiyetler, stadın Aspmyra Tuzağı olarak anılmasına yol açtı. Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde yer alan 8 bin 270 seyirci kapasiteli stat, Oslo'nun 800 kilometreden fazla kuzeyinde bulunuyor. Konuk takımlar burada sıfırın altına düşen sıcaklıklar, sert kıyı rüzgârları ve kaygan suni çim zeminle karşılaşıyor, kış aylarında gün ışığının kısa sürmesi de deplasman ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Bodo/Glimt'in bitmek bilmeyen presi bu tabloya eklenince rakipler iki cephede mücadele etmek zorunda kalıyor. Teknik direktör Kjetil Knutsen daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

'Şubat ayında Bodo'da futbol oynamak birçok takım ve futbolcu için sıra dışı bir deneyim. Ancak biz bu koşullara alışığız.'

Ev sahibi takımın taraftarları tribünleri doldurup takıma büyük destek veriyor. Eskiyen ve rüzgâra açık olan stadın yalnızca bir köşesi rüzgârdan tamamen korunabiliyor.