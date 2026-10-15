Bodo/Glimt'in Son Kurbanı Dortmund Oldu: Aspmyra'da Beşiktaş da City de Kaybetmişti
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Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü kendi sahası Aspmyra Stadı'nda Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Norveç ekibinin stadı, Avrupa futbolunun en zorlu deplasmanlarından biri olduğu yönündeki ününü bir kez daha pekiştirdi. Roma, Porto, Lazio, Manchester City, Inter Milan, Sporting ve Beşiktaş bu statta mağlup olan takımlar arasında yer aldı.
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Bodo/Glimt evinde Dortmund'u 1-0 yendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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