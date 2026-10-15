Beşiktaş'ın Rakibi Hoffenheim A'dan Z'ye: Köy Takımından Avrupa Ligi Sahnesine
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Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da Hoffenheim'ın konuğu oluyor. Kulüp 1899'da jimnastik kulübü olarak kuruldu ve 2000'de Almanya'nın beşinci liginde oynuyordu. Sekiz yıl sonra Bundesliga'ya çıkan Hoffenheim, bu sezon Avrupa Ligi'ne OFI Girit deplasmanında 2-0 yenilgiyle başladı. Kadrosunda Türk milli futbolcu Ozan Kabak da bulunuyor.
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Hoffenheim 1990'larda sekizinci ligde oynuyordu.
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Firmino 2013'te Hoffenheim'ı küme düşmekten kurtardı.
Nagelsmann 28 yaşında Bundesliga'nın en genç hocası oldu.
Rangnick takımı üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı.
Hoffenheim Bayern'in 32 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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