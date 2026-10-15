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Beşiktaş'ın Rakibi Hoffenheim A'dan Z'ye: Köy Takımından Avrupa Ligi Sahnesine

Beşiktaş'ın Rakibi Hoffenheim A'dan Z'ye: Köy Takımından Avrupa Ligi Sahnesine

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 18:08
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Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da Hoffenheim'ın konuğu oluyor. Kulüp 1899'da jimnastik kulübü olarak kuruldu ve 2000'de Almanya'nın beşinci liginde oynuyordu. Sekiz yıl sonra Bundesliga'ya çıkan Hoffenheim, bu sezon Avrupa Ligi'ne OFI Girit deplasmanında 2-0 yenilgiyle başladı. Kadrosunda Türk milli futbolcu Ozan Kabak da bulunuyor.

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Hoffenheim 1990'larda sekizinci ligde oynuyordu.

Hoffenheim 1990'larda sekizinci ligde oynuyordu.

A, Amatör ligler: 1990'ların başında Hoffenheim, Baden-Württemberg'in sekizinci liginde oynayan yerel bir amatör takımdı. 1996'da beşinci lig olan Verbandsliga Nordbaden'e ulaştı.

B, Birleşme: Bugünkü kulüp 1945'te, 1899'da kurulan Turnverein Hoffenheim ile 1921'de kurulan Fußballverein Hoffenheim'ın birleşmesiyle doğdu.

C, Champions League: Hoffenheim 2018-19'da ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadı. Manchester City, Lyon ve Shakhtar'ın bulunduğu grupta üç beraberlik ve üç yenilgiyle son sırada kaldı.

D, Dietmar Hopp: SAP'in kurucu ortağı Hopp gençliğinde Hoffenheim formasını giydi. 2000 civarında kulübe mali destekçi olarak döndü ve takım aynı yıl Verbandsliga'yı birinci bitirip dördüncü lige çıktı. Hopp bugün kulübün yüzde 96'sına sahip. 29 Şubat 2020'de Bayern taraftarlarının ona yönelik pankartı yüzünden maç durdu, iki takım da son dakikalarda sahada pas yaparak Hopp'a destek verdi. Karşılaşma Bayern'in 6-0'lık galibiyetiyle bitti.

E, Eski stat: 1999'da yapılan Dietmar-Hopp-Stadion'un kapasitesi 5 bindi. Hoffenheim Bundesliga'ya çıkana kadar maçlarını orada oynadı.

Firmino 2013'te Hoffenheim'ı küme düşmekten kurtardı.

Firmino 2013'te Hoffenheim'ı küme düşmekten kurtardı.

F, Firmino: Roberto Firmino 2011'de Brezilya'dan geldi. Hoffenheim 2012-13'ü 16. bitirip play-off'a kalınca Kaiserslautern'e karşı ilk maçta iki gol attı ve takım toplamda 5-2 kazanıp ligde kaldı. 2013-14'te 16 gol ve 12 asistle Bundesliga'da yılın çıkış oyuncusu seçildi, 2015'te Liverpool'a gitti.

G, Gençlik: Hoffenheim 2007-08'de U17, 2013-14'te U19 kategorisinde Almanya şampiyonu oldu. U19 takımının başında Nagelsmann vardı. Takım sonraki iki sezonda da U19'da ikinci oldu.

H, Hızlı başlangıç: Hoffenheim ilk Bundesliga sezonunda (2008-09) ilk yarıyı lider kapattı. İlk 17 maçta 51 puandan 35'ini toplayan ekip ikinci yarıda 20 puanda kalıp sezonu yedinci bitirdi.

I, İlk profesyonel sezon: Hoffenheim 2007-08'de 2. Bundesliga'da ilk profesyonel sezonunu oynadı. İlk dört maçı üç yenilgi ve bir beraberlikle kapadı, 16. sıradan 23. haftada ikinciliğe çıktı ve Bundesliga'ya yükseldi.

J, Jimnastik: İlginç bir benzerlik. Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim, 1 Temmuz 1899'da jimnastik kulübü olarak kuruldu.

K, Kraichgau: Hoffenheim'ın takma adı Kraichgaulular. İsim, kulübün bulunduğu Kraichgau bölgesinden geliyor.

Nagelsmann 28 yaşında Bundesliga'nın en genç hocası oldu.

Nagelsmann 28 yaşında Bundesliga'nın en genç hocası oldu.

L, Luiz Gustavo: Brezilyalı orta saha 2011 ocağında Bayern'e satıldı. Satışı kulüpte kriz yaratan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe forması da giydi. 

M, Mannheim: Hoffenheim ilk Bundesliga sezonuna 26 bin 22 kişilik Mannheim'daki Carl-Benz-Stadion'da başladı, çünkü kendi statları Bundesliga için yetersizdi.

N, Nagelsmann: Julian Nagelsmann 2016'da 28 yaşında, ligde 17. sıradaki takımı devraldı ve Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörü oldu. Son 14 maçın 7'sini kazanıp takımı küme düşmekten kurtardı. İlk tam sezonunda ligi dördüncü bitirip kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turuna taşıdı. Nagelsmann son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı. 

O, Ozan Kabak : Galatasaray altyapısından yetişen milli yıldız, Hoffenheim'de Alman taraftarların en beğendiği isimler arasında gösteriliyor. 

P, Play-off: Hoffenheim'ın Avrupa'daki ilk maçı 15 Ağustos 2017'de Şampiyonlar Ligi play-off'unda Liverpool'aydı. İlk maçı 2-1, rövanşı 4-2 kaybedip toplamda elendi.

Rangnick takımı üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı.

Rangnick takımı üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı.

R, Rangnick: Ralf Rangnick 2006'da beş yıllık sözleşmeyle geldi. İlk sezonunda Regionalliga Süd'ü ikinci bitirip takımı 2. Bundesliga'ya, ertesi sezon yine ikinci olarak Bundesliga'ya çıkardı. Luiz Gustavo'nun Bayern'e satışından önceden haberdar edilmediğini söyleyip 2 Ocak 2011'de istifa etti ve 166 maçta 79 galibiyetle ayrıldı.

S, Sinsheim: Hoffenheim, yaklaşık 3 bin 300 kişilik bir köyden çıkan kulüp. Almanya'daki rakip taraftarlar bu yüzden kulübü uzun süre tarihi ve taraftar kitlesi olmamakla eleştirdi.

T, TSG: Turn- und Sportgemeinschaft, Türkçesi jimnastik ve spor topluluğu demek.

Hoffenheim Bayern'in 32 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Hoffenheim Bayern'in 32 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

U, Uçuş: Hoffenheim 2000'de Almanya'nın beşinci liginde oynuyordu ve sekiz yıl sonra Bundesliga'ya çıktı. Artık Bundesliga'nın sabit takımlarından biri haline gelen Hoffenheim adından Avrupa'da da söz ettiriyor. 

Y, Yenilmezlik serisi: Hoffenheim Eylül 2020'de Bayern'i 4-1 yendi. Bu galibiyet Bayern'in 32 maçlık yenilmezlik serisini ve 23 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Z, Zirve: Hoffenheim 2017-18'de ligi üçüncü bitirdi. Bu, kulübün o güne kadarki en yüksek sıralamasıydı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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