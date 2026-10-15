Beşiktaş'ın Rakibi Hoffenheim A'dan Z'ye: Köy Takımından Avrupa Ligi Sahnesine

F, Firmino: Roberto Firmino 2011'de Brezilya'dan geldi. Hoffenheim 2012-13'ü 16. bitirip play-off'a kalınca Kaiserslautern'e karşı ilk maçta iki gol attı ve takım toplamda 5-2 kazanıp ligde kaldı. 2013-14'te 16 gol ve 12 asistle Bundesliga'da yılın çıkış oyuncusu seçildi, 2015'te Liverpool'a gitti.

G, Gençlik: Hoffenheim 2007-08'de U17, 2013-14'te U19 kategorisinde Almanya şampiyonu oldu. U19 takımının başında Nagelsmann vardı. Takım sonraki iki sezonda da U19'da ikinci oldu.

H, Hızlı başlangıç: Hoffenheim ilk Bundesliga sezonunda (2008-09) ilk yarıyı lider kapattı. İlk 17 maçta 51 puandan 35'ini toplayan ekip ikinci yarıda 20 puanda kalıp sezonu yedinci bitirdi.

I, İlk profesyonel sezon: Hoffenheim 2007-08'de 2. Bundesliga'da ilk profesyonel sezonunu oynadı. İlk dört maçı üç yenilgi ve bir beraberlikle kapadı, 16. sıradan 23. haftada ikinciliğe çıktı ve Bundesliga'ya yükseldi.

J, Jimnastik: İlginç bir benzerlik. Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim, 1 Temmuz 1899'da jimnastik kulübü olarak kuruldu.

K, Kraichgau: Hoffenheim'ın takma adı Kraichgaulular. İsim, kulübün bulunduğu Kraichgau bölgesinden geliyor.