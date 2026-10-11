Beşiktaş Milli Aradan Kocaelispor Galibiyetiyle Dönerek Zirve Takibini Sürdürdü

İki takım da skoru değiştirmek için karşılıklı ataklar yaptı. Kocaelispor ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonlar da vardı ancak hakem iki takımın da itirazlarına yanıt vermedi. Beşiktaş son bölümde oyuncu değişiklikleriyle maçı hareketlendirmeye çalışsa da tempo yükselmedi ve siyah beyazlılar üç puanı almayı başardı.