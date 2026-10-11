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Beşiktaş Milli Aradan Kocaelispor Galibiyetiyle Dönerek Zirve Takibini Sürdürdü

Beşiktaş Milli Aradan Kocaelispor Galibiyetiyle Dönerek Zirve Takibini Sürdürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 20:54
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Beşiktaş, Kocaelispor karşısında Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçti ancak Show’un golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Siyah-beyazlılar, Vlahovic’in penaltıdan kaydettiği golle yeniden üstünlüğü sağladı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol ararken penaltı itirazları sonuç vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Beşiktaş ilk yarıdaki gollerle sonuca gitti.

Beşiktaş ilk yarıdaki gollerle sonuca gitti.

10. dakikada Djalo’nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trossard’ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla gole izin vermedi.

18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Murillo’nun orta sahadan savunma arkasına gönderdiği topa sağ kanattan hareketlenen Cerny, ceza sahasının sağ çaprazından pasını geriye çıkardı. Orkun Kökçü, gelişine yaptığı yerden vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Kocaelispor beraberlik için etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ çaprazda topla buluşan Sissoho’nun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Beşiktaş savunması devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakikada Kocaelispor bir kez daha gole yaklaştı. Agyei’nin kafa pasında ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Sissoho’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in yüzüne çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Kocaelispor skora denge getirdi. Uğur Kaan Yıldız’ın sol taraftan kullanılan kornerde kale önüne gönderdiği topu kaleci Nübel yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağın Agyei’nin sırtına çarpmasının ardından oluşan karambolde Show, altıpas içindeki fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny’nin sağ taraftan kullandığı kornerde Djalo ile Tayfur Bingöl arasındaki mücadele sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı kararı verdi. 31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Vlahovic, topu sağ köşeden filelerle buluşturarak Beşiktaş’ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

Beşiktaş, karşılıklı gollerin atıldığı ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar ve itirazlar vardı ama gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar ve itirazlar vardı ama gol sesi çıkmadı.

İki takım da skoru değiştirmek için karşılıklı ataklar yaptı. Kocaelispor ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonlar da vardı ancak hakem iki takımın da itirazlarına yanıt vermedi. Beşiktaş son bölümde oyuncu değişiklikleriyle maçı hareketlendirmeye çalışsa da tempo yükselmedi ve siyah beyazlılar üç puanı almayı başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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