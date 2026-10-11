Beşiktaş Milli Aradan Kocaelispor Galibiyetiyle Dönerek Zirve Takibini Sürdürdü
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Beşiktaş, Kocaelispor karşısında Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçti ancak Show’un golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Siyah-beyazlılar, Vlahovic’in penaltıdan kaydettiği golle yeniden üstünlüğü sağladı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol ararken penaltı itirazları sonuç vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Beşiktaş ilk yarıdaki gollerle sonuca gitti.
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İkinci yarıda karşılıklı ataklar ve itirazlar vardı ama gol sesi çıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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