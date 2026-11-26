Prof. Dr. Arif Verimli'den Dikkat Çeken Uyarı: "Bir Yumruk Mesafesinden Uzakta Durun"
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Yıllarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yorumlarıyla ekran karşısına çıkan Prof. Dr. Arif Verimli, Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Bir Başkadır dizisindeki terapi sahnelerine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Verimli, bu kez günlük hayatta insanlarla kurulan fiziksel mesafeye ilişkin dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.
KAYNAK: Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye
Prof. Dr. Arif Verimli, yıllarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Bir Başkadır dizisindeki terapi sahnelerini eleştirmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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