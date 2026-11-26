Futbol Sahalarında Başka, Evde Bambaşka! Ozan Tufan'ın Romantik Yönünü Eşi Anlattı
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Trabzonspor formasıyla futbol kariyerini sürdüren Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, romantik yönüyle gündeme geldi. 2021 yılında dünyaevine giren Ozan ve Rojin Tufan çiftinden evliliklerine dair samimi açıklamalar geldi. Eşinin özel günleri asla unutmadığını söyleyen Rojin Tufan, futbolcunun kendisine yaptığı romantik jestlerden bahsetti.
Ozan Tufan ile Rojin Tufan, 2021 yılında dünyaevine girmişti.
Meğer Ozan Tufan oldukça romantikmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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